Электронный архив периодики появится в Казахстане

Для направления экземпляра периодического печатного издания собственник проходит регистрацию в информационной системе «Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий», передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже 1 раза в 3 месяца.

Электронные формы обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, удостоверенные ЭЦП главного редактора (редактора), в день их изготовления направляются в уполномоченный орган.

Экземпляр периодического печатного издания направляется главным редактором (редактором) в следующем порядке:

- заполняются сведения: ФИО главного редактора (редактора), наименование, дата и номер периодического печатного издания;

- прикрепляется экземпляр периодического печатного издания в полном объеме в графическом формате (PDF\А);

- прикрепленный экземпляр периодического печатного издания удостоверяется ЭЦП главного редактора (редактора).

Приказ министра культуры и информации вводится в действие с 11 ноября этого года.