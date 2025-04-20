Цель мероприятия — не только усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения, а создание безопасной и комфортной среды для каждого участника дорожного движения, передает Kazpravda.kz
МВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает Polisia.kz.
«Цель мероприятия — не только усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения, а создание безопасной и комфортной среды для каждого участника дорожного движения. Сегодня перед нами стоит важная задача — обеспечить нулевую терпимость к правонарушениям на дороге. Каждое превышение скорости, каждый случай невнимательности может стоить кому-то жизни и здоровья. Особенно больно, когда жертвами становятся дети из-за безответственности взрослых», - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.
Она напомнила, что впереди праздничные выходные, каникулы.
«Это значит, что дети будут чаще находиться на улице, играть, бегать, переходить дорогу. Поэтому мы призываем взрослых не оставлять их без присмотра на дорогах и прилегающей к ним территориях. Безопасность — это не только работа полиции, это — наша общая ответственность», - сказала она.