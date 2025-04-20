МВД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает Polisia.kz.

«Цель мероприятия — не только усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения, а создание безопасной и комфортной среды для каждого участника дорожного движения. Сегодня перед нами стоит важная задача — обеспечить нулевую терпимость к правонарушениям на дороге. Каждое превышение скорости, каждый случай невнимательности может стоить кому-то жизни и здоровья. Особенно больно, когда жертвами становятся дети из-за безответственности взрослых», - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.