В Китае откроют самый высокий мост в мире

Китай,Туризм,Строительство
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Открытие запланировано на июнь 2025 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Строительные работы по возведению самого высокого моста в мире вышли на завершающую стадию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Мост проложен через Большой каньон Хуацзян в китайской провинции Гуйчжоу.

Сооружение длиной почти 3 километра находится на высоте 625 метров над уровнем моря. При этом длина самого большого пролета составляет 1 420 метров. Это самый высокий показатель для мостов, возведенных в гористой местности.

Как подчеркивают китайские СМИ, стальной подвесной мост был полностью спроектирован и построен силами китайцев. При его строительстве использовались стройматериалы, произведенные исключительно в КНР.

Стоит отметить, что провинция Гуйчжоу отличается большим количеством гор и ущелий. За последние 50 лет тут было построено около 30 тысяч мостов, в том числе половина из 100 самых высоких мостов в мире (в том числе мост Бэйпаньцзян на границе провинций Гуйчжоу и Юньнань, который пока занимает первую строчку в рейтинге, он возвышается над долиной на 565 метров).

Благодаря данным сооружениям удалось значительно улучшить дорожную сеть, обеспечить связь с ранее изолированными горными районами, что привело к экономическому росту провинции.

Новый мост через каньон Хуацзян, как заверяют власти КНР, позволит значительно сократить время, которое требуется для пересечения ущелья.

Предполагается, что мост через Большой каньон Хуацзян станет также туристическим объектом, после его открытия неподалеку собираются возвести туристический городок.

Ранее в Сети появились фото новой столицы Египта. 

 

#Китай #рекорд #строительство #мост

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