В Сети появились фото новой столицы Египта
161
В пустыне завершилась первая очередь возведения мегапроекта — новой административной столицы Египта
В мегаполисе, согласно плану, будут жить примерно 6,5 миллиона человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science
Это один из самых масштабных строительных проектов в мире на сегодня, на создание которого выделили 59 миллиардов долларов.
На фотографиях, сделанных Йоханом Бласбергом в начале 2025 года, запечатлены архитектура и общественные пространства новой столицы. Она расположилась в 45 километрах к востоку от Каира.