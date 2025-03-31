Фото: © Johan Blasberg

В мегаполисе, согласно плану, будут жить примерно 6,5 миллиона человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Это один из самых масштабных строительных проектов в мире на сегодня, на создание которого выделили 59 миллиардов долларов.

На фотографиях, сделанных Йоханом Бласбергом в начале 2025 года, запечатлены архитектура и общественные пространства новой столицы. Она расположилась в 45 километрах к востоку от Каира.