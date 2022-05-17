В копилке – три «золота»

В Бразилии подходят к концу 24-е летние Сурдлимпийские игры, в которых принимают участие и казахстанские спортсмены.

Напомним, что летние Игры проходят в городе Кашиас-ду-Сул, а в соревнованиях принимают участие более 4 000 спортсменов из 100 стран. На сегодняшний день атлеты из Казахстана уже завое­вали 3 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Так, двукратным победителем Сурдлимпийских игр стал Хайратхаан Шонку. Вначале спортсмен из Казахстана стал чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг. В финальной схватке наш соотечественник с явным преимуществом одолел соперника из Турции Мехмета Юсала и стал обладателем золотой медали.

Тогда же у «классиков» в весе до 97 кг Асылжан Тажиев уступил иранскому спортсмену и стал серебряным призером Игр, а Нуржан Асан (до 77 кг) и Алдияр Балташев (до 60 кг) принесли нашей стране еще две бронзовые медали.

– Ребята молодцы. Благодаря многочисленным учебно-тренировочным сборам и тренировкам мы показали такие результаты. Одно «золото», одно «серебро», две «бронзы» – это большое достижение. Уверен, что мы будем и дальше повышать свою подготовку и показывать еще более высокие результаты на следующих Сурд­лимпийских играх, – отметил по итогам состязаний старший тренер национальной сборной по сурдо-греко-римской борьбе Ерлан Мукажан.

А Хайратхаан Шонку не остановился на достигнутом и принял участие в состязаниях по вольной борьбе. Причем и здесь, но уже в весовой категории 125 кг, он дошел до финала и завоевал свое второе «золото» Сурдлимпиады, победив в главной схватке борца из Ирана.

– Соревнования прошли успешно, мне достались сильные соперники, которые являются фаворитами в своих странах. Но мы не сдавались и шли к своей победе, было вложено много сил и труда на подготовку. Благодарю своих тренеров за веру в меня и посвящаю эту победу всему казахскому народу, моим болельщикам, – сказал Хайратхаан Шонку.

У вольников серебряные медали также взяли Габит Есжанов (до 57 кг), Сабыржан Рсалы (до 70 кг) и Гасыр Тургунбай (до 74 кг). «Бронзу» Игр в копилку сборной Казахстана в весе до 92 кг принес Бексултан Малайдар.

Что касается третьей золотой медали, то завоевали ее легкоатлеты. Вернее, казахстанец Фархад Кыстаубаев, набрав 5 400 очков в десятиборье, стал сильнейшим спортсменом планеты. Примечательно, что во всех дисциплинах десятиборья Кыстаубаев занимал лидирующие места. Это вторая медаль Фархада на 24-х Сурдлимпийских играх. Ранее он завоевал бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами.

– Можно уверенно сказать, что наша подготовка прошла на долж­ном уровне. Это непередаваемые эмоции, когда ты видишь, как твой воспитанник становится чемпионом. Меня переполняет гордость. Я рад, что мы смогли достойно выступить, и благодарю организаторов за высокий уровень спортивного мероприятия. Хотим быстрее оказаться дома, на нашей земле. Вдохнуть родной воздух, очень соскучились по нашей еде. Немного отдохнем и будем готовиться к новым стартам, – отметил после финиша тренер чемпиона Станислав Фоленвейдер.

Это уже шестые летние Сурдлимпийские игры для сборной Казах­стана. Наши спортсмены занимали призовые места и на предыдущих соревнованиях. В целях поддержки сурдлимпийских видов спорта размер финансового вознаграждения со стороны государства был приравнен к Олимпийским и Паралимпийским играм. Это означает, что спортсмен, занявший первое место в соревнованиях, получит 250 000 долларов США. За второе место полагается 150 000 долларов, третье – 75 000, четвертое – 30 000, пятое – 10 000 и шестое – 5 000 долларов.