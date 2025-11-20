Глава региона отметил достижения в развитии экономики региона, вклад нового объекта в инфраструктуру района.

— К автоматизированной газораспределительной станции присоединятся крупные производственные мощности, - отметил Нурлыбек Налибаев. – В частности, птицефабрика мощностью 3 500 тонн продукции в год, горно-обогатительная фабрика «Шалкия цинк», строительство которой начнется в следующем году, с занятостью 1 500 человек, и другие объекты. На сегодня уже разработаны и запланированы работы по газоснабжению еще пяти населенных пунктов района - Сунаката, Енбек, Екпинды, Кожамберды и Такырколь. Масштабный инфраструктурный проект придаст новый импульс улучшению качества жизни населения.