В Мажилисе разработали законопроект о повышении эффективности исполнительного производства

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства", внесенный на рассмотрение депутатами Парламента, сообщает Inform.kz.

"Цель законопроекта - обеспечение качественного и своевременного исполнения исполнительных документов, с учетом интересов всех сторон. Для повышения эффективности исполнительного производства вносятся следующие поправки. Первое: стороны временно перечисляют деньги взыскания по рассматриваемым делам, в том числе по делам социальной категории, на текущий счет судебного исполнителя, а этот счет может быть заблокирован. От этого растет количество жалоб, возникает социальная напряженность. Теперь блокировка таких счетов не будет производиться. Второе: предписаниям государственного инспектора труда о выплате заработной платы будет присвоен статус исполнительного документа. Третье: на территории Казахстана исполнение исполнительных листов, выданных судом Международного финансового центра "Астана", будет возложено на частных судебных исполнителей. Четвертое: регламентация и улучшение отдельных процедур исполнительного производства, направленных на повышение исполнения судебных актов. Пятое: систематизация и унификация обеспечивающих и ограничивающих мер принудительного взыскания в исполнительном производстве. Поэтому, предлагается передавать судебные решения региональным палатам судебных исполнителей. Вместе с тем, уточняется порядок взаимодействия между частным судебным исполнителем и взыскателем. Шестое: совершенствование нормативной основы применения систем автоматизации в процессе исполнительного производства. Седьмое: исключение препятствий на пути осуществления деятельности частных судебных исполнителей, то есть, возрастного предела, установленного для лицензиатов. Это соответствует поручению Елбасы, данному на церемонии открытия Года молодежи, о принятии мер по трудоустройству молодежи. Восьмое: совершенствование мер контроля за деятельностью частных судебных исполнителей и усиление их ответственности", - сказал депутат Асылбек Смагулов, представляя законопроект.

По его словам, документ предусматривает также процедуру приостановления прекращения действия и лишения лицензии, расширение перечня видов дисциплинарной ответственности. Эти поправки направлены на предотвращение фактов использования средств частных судебных исполнителей, прекративших свою деятельность.

Как отметил Смагулов, перечисленные меры направлены на динамичное развитие института судебных исполнителей, на повышение эффективности принудительного исполнения исполнительных документов, а также на полную защиту прав простых граждан.

