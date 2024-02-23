В мечтах о счастье

– Похоже, у Вас будет девочка, – внимательно вглядываясь в экран, неспешно произнесла специалист по ультразвуковой диагностике.

– Точно? А может УЗИ ошибаться? – не скрывая досады, не сдавалась пациентка на кушетке.

– Девушка, ну что Вы так? Это же первый ребенок, да? Будут у Вас еще мальчики, – сказала врач, строго посмотрев глубоко-зелеными глазами на расстроенную беременную. – Вот плакать точно не надо, с ребенком все хорошо. Следующий скрининг на тридцатой неделе. До свидания.

Будущая мама вышла из женской консультации в глубокой досаде. Чувство обиды не покидало ее. Как же так! Она мечтала порадовать любимого супруга, да и всю свою новоиспеченную семью, первым наследником. «Девочки у них в семье уже есть, вот рожу мальчика, и все поймут, как им повезло со мной!» – не отпускала ее мысль, едва она вышла замуж. И тут такая несправедливость… Она набрала мужа и, извиняясь, сообщила ему новость. «Классно, слава богу», – без особых эмоций ответил супруг и тут же, услышав всхлипывания, добавил, как и бессердечный медик, что плакать тут не над чем – он рад дочке.

Время шло, животик стал довольно заметным. Она уже свыклась с мыслью о том, что там «живет» дочь, и даже звала ее принцессой. Но все же, отвечая на вопрос окружающих о поле будущего малыша, каждый раз испытывала неловкость. Да и люди, что сказать, тактичностью не отличались, чаще всего снисходительно выдавая: «Ничего, родишь еще пацана» или «Сначала нянька, потом лялька».

«И в самом деле, надо просто не затягивать с этим делом. Вот рожу – и через годик за вторым. Только уже буду умнее», – рассуждала будущая мама, проводя часы напролет в наступившем декретном отпуске на форумах, где такие же желающие «загадать» нужный пол ребенка делились то китайскими и японскими таблицами зачатия, то проверенными рецептами особых диет и даже контактами «специалистов», высчитывающих мальчиков и девочек по годам рождения, обновлению крови, женским и лунным циклам…

Дочь появилась на свет в морозную снежную ночь первого дня зимы. Усталость сменила радость, что все хорошо. А следом пришли тревога и волнение за этот чудес­ный большеглазый комочек: молодая родительница раз за разом проверяла, дышит ли дочка, такой тихой и спокойной она была. Даже плакала малышка деликатно и неж­но, как будто боясь лишний раз побеспокоить кого-то.

Ее материнские будни ничем не отличались от жизни других мам: дни пролетали в кормлениях, переодеваниях, частых, не очень продолжительных и совсем не спокойных снах, а также в бытовой рутине. Но это не пугало молодую маму – близкие рассказали ей достаточно историй о том, каково им было раньше, «не то, что вам сейчас». И в голове у нее в основном кружились мысли о том, что надо быстрее прожить этот год, восстановить здоровье и отправляться за желанным наследником.

Дочку она любила. А как можно не любить такую нежную пухлую куколку? Конечно же, она почти забыла то разочарование, которое, совсем не желая, принесла ей малышка. А девочка, совсем об этом не зная, была полностью «маминой» и практически не слезала с ее рук. «Приучила», – осуждающее говорили старшие. Конечно, было неудобно, что она такая неумелая мать, да и что скрывать, сама она сильно от этого уставала. Но почему-то девочка была пугливой и все время просилась к маме, какие бы заботливые ручки ее ни окружали. «Вокруг столько игрушек, а тебе только мама нужна», – в очередной раз, устав от примитивных игр, вздыхала молодая женщина и старалась незаметно сбежать от ребенка, хватаясь за домашние дела, как за спасение.

Первые зубки, первые слова, первые шаги с опорой – человечек рос, жизнь текла своим чередом, и почти прошел тот самый год, который родительница старалась «прожить» как можно быстрее.

Вновь наступили морозы. Но вместо запланированной ранее подготовки к празднованию первого большого дня рождения, начались беспокойные походы по врачам – девочка вдруг перестала есть, стала неактивной и плаксивой. Участковый педиатр и хирург развели руками – анализы не самые лучшие, но и не плохие, а на жалобы на чувство уплотнения в животике посоветовали дать средство от вздутия. Ну и выписали талон на УЗИ, которое надо было ждать две недели. А ждать было невыносимо – ребенок чах на глазах.

Буквально переругавшись в пух и прах с каждым в длинной очереди, хрупкая мамочка с испуганным ребенком на руках все же попала на обследование к одному из лучших специалистов УЗИ в городе. А там, как в страшном сне, прозвучал диагноз, которого испугалась даже сама врач.

– Может, я ошибаюсь, – дрожащим голосом говорила она, выписывая направление на компьютерную томографию. – Всякое бывает, Вы потом позвоните мне, пожалуйста. Надеюсь, я все-таки ошиблась.

К сожалению, она оказалась права – злокачественное новообразование подтвердилось. Верить в это не хотелось, и начались бесконечные походы из больницы в больницу, из кабинета в кабинет, от врача к врачу. Сидя в очереди, как обычно, на маминых руках, осунувшаяся девочка с потухшими глазками совсем не понимала, почему мама все время грустная и зачем дает ее чужим людям? В незнакомых неуютных комнатах малышку раздевали, вертели, долго разглядывали, больно давили на живот. Ей было страшно, она плакала. Плакала и мама.

Дальше стало хуже. В переполненном отделении детской онкологии в Алматы не нашлось места для «безнадежного», как без прикрас отрезали врачи, ребенка. Потом был бесконечно долгий пугающий перелет в другую страну. Опять больницы, опять кабинеты. И здесь опухоль признали неоперабельной, а начатая химиотерапия для ослабленной малышки стала не то что последним шансом на спасение, а, скорее, мерой успокоения, что сделано все возможное.

Глядя на дочь в последний раз, она только заметила, какие невероятно длинные ресницы были у ее малышки. А волосики – жесткие, почти щетинистые на темечке, к вискам становились все мягче, переходя в пушок. Густые, ярко-коричневые брови так и остались удивленно вздернутыми… Только сейчас она понимала, как на самом деле ничтожно мало времени провела со своей дочерью. Как мало обнимала от души, как редко вдыхала такой невероятно родной и головокружительный запах. Живя непонятным будущим, она упустила самый главный год своей жизни. Жизни, которую больше никогда не вернешь…

На очередной скрининг она пришла в тот же кабинет к тому же зеленоглазому врачу УЗИ – времени прошло не так-то много. Она пациентку не узнала, что с таким потоком беременных совсем неудивительно, а внимательно смот­рела на монитор и перечисляла медсестре все положенные параметры и цифры.

– Плод мужского пола, – в какой-то момент сказала врач. – Ну что Вы плачете?