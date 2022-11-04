В Минэкологии сомневаются в цифрах Кульгинова по переработке мусора

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на встрече с населением столицы указал на проблему обращения с отходами в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Особо хотел остановиться на вопросах обращения с отходами. По итогам 3-го квартала этого года доля переработки по стране составила 24%, что на 3 процентных пункта выше уровня 2021 года. По информации акимата Астаны, доля переработки ТБО (твердых бытовых отходов – прим. ред.), включая сортировку, составила 75%. Однако, по нашему мнению, показатель является недостоверным», – заявил Сериккали Брекешев.

По его словам, акимат высчитывает показатель от отсортированного объема, хотя, согласно методике, переработка ТБО высчитывается от общего образованного объема.

«По факту доля переработки ТБО в городе составляет около 15%. Более того, акимат просит выделить средства для модернизации действующего мусороперерабатывающего завода, что подтверждает недостоверность данных. Поэтому акимату столицы необходимо пересчитать данный показатель. В свою очередь мы окажем методологическую помощь», – пообещал министр.

Вызывает тревогу Минэкологии и проблема значительного количества несанкционированных свалок. В рамках космомониторинга в этом году была выявлена 551 свалка, из них утилизированы всего 53%.

«Увеличение свалок связано с требованиями нового Экологического кодекса, согласно которому ведется реестр мусоровывозящих организаций и запрещен вывоз строительного мусора за пределы города. Для ликвидации свалок был составлен график. Однако свалки не ликвидированы. Поэтому нашим местным Департаментом экологии ведется работа по привлечению к ответственности заместителя акима Есильского района», – резюмировал Сериккали Брекешев.