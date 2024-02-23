В морозец – на лыжню!

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Флора Левина

В Семее прошел городской чемпионат по лыжным гонкам среди школьников.

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В чемпионате приняли участие учащиеся общеобразовательных школ Семея в возрасте от 14 до 16 лет. Любители физкультуры и спорта собрались в живопис­ном месте, где любят проводить активный досуг горожане – на лыжной базе в сосновом бору.

Чтобы завоевать призовое мес­то, мальчишкам предстояло пре­одолеть дистанцию в три километ­ра, а девочкам – в два. По словам руководителя отдела физической культуры и спорта Семея Бауржана Дюсенбаева, до 2020 года соревнования по лыжным гонкам проводились ежегодно, но из-за пандемии коронавируса их пришлось отменить. Пауза затянулась на несколько лет.

– В нынешнем году мы возобновили проведение лыжных гонок. Среди ребят, которые сейчас соревнуются, более ста участников из учреждений образования нашего города и сельских округов, – рассказал Бауржан Дюсенбаев.

Свежий морозный воздух, запах хвои, гладкая лыжня, улыбки участников превратили соревнования в отдых с пользой для здоровья. По итогам чемпионата определились лучшие. Среди юношей обладателем первого места стал Аят Елеусизов, на втором месте – Жанат Шаймуран, на третьем – Камиль Акауов. Среди девочек первое место заняла Екатерина Галаузова, второе – Жанат Шаймуран и третье – Наталья Шевченко. Победители получили грамоты и медали. Но без памятных призов не ушел никто.

В мероприятии приняли участие сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Абай. Они провели разъяснительную работу и вручили участникам специальные памятные подарки со слоганом «Мы против наркотиков!».

– Согласно статистике, по сравнению с другими видами досуговой деятельности, занятия спортом намного опережают любое из молодежных увлечений. Молодое поколение интересует­ся спортивными событиями, чемпионами-кумирами. Поэтому занятия спортом – это реальная альтернатива миру наркотиков, – считают сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью.

Мальчишки и девчонки согласились, что лучше вести здоровый образ жизни, нежели увлекаться наркотиками и побежали примерять футболки и бейсболки. И распаковывать подарки, которые могут стать незаменимыми для занятий спортом.

#Семей #Спорт #школьники #лыжи #городской чемпионат

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