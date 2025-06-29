В МВД подвели итоги конкурсов "Серт" и "Наша полиция"

Общество
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Министерство внутренних дел подвело итоги республиканских конкурсов детективных произведений, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Это литературный конкурс «Серт» и фотоконкурс «Наша полиция». Мероприятия прошли в рамках тематической недели «Закон и порядок» сообщает Polisia.kz. В фотоконкурсе участвовали не только профессиональные фотографы, но и любители из разных уголков страны. Участники представили десятки снимков, отразивших повседневную работу сотрудников полиции, их помощь населению и вклад в поддержание общественного порядка.

Пять авторов были удостоены дипломов и памятных призов. К слову, награды лично вручил министр внутренних дел Ержан Саденов. В числе победителей - Камиль Аллаяров из г.Павлодар с нарушением слуха и речи, который при этом через объектив камеры смог выразить свои чувства. В одной из его работ запечатлена женщина-полицейский, которая, по словам Камиля, "не только хранительница семейного очага, но и полноправная защитница закона".

В тот же день были подведены итоги конкурса детективной прозы "Серт", который проводится уже в третий раз. В нем приняли участие писатели, журналисты и сотрудники полиции со всей страны. В номинации "Лучшее произведение" победила Меирим Ердаулет из Атырауской области, а звание "Мастер слова" получил Сейдулла Садыков из Туркестана. Первое место заняла Жадыра Шамуратова, второе - Владимир Бычков, третье - Мухтар Анарбекулы.

Конкурсы направлены на развитие творческого потенциала граждан и укрепление правосознания в обществе.
 

#МВД #Серт #Наша полиция

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