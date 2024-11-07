В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества

По данным министерства, за 10 месяцев в РК зарегистрировано более 17 тысяч интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Самым распространенным способом их совершения остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6 216 таких преступлений.

Для того, чтобы не стать жертвой данного вида мошенников, необходимо:

– пользоваться проверенными сайтами объявлений;

– договориться об оплате после получения товара.

– убедиться в наличии товара.

Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали 1 957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений.

Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит в онлайн режиме. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов.

Следующий распространенный способ – это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов. Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. Так за период функционирования системы пресечено более 63 млн таких звонков.

Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. В основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершено 4 391 преступление.

Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег.

Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовкой устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды sms-уведомлений. В некоторых случаях они закладывали либо продавали имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги переводили на счета мошенников.

Cотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.

МВД принимаются меры, направленные на предупреждение и раскрытие таких преступлений.

Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов. С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений и IT-компанией ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак). Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы “Киберпол” по расследованию интернет-мошенничеств.

Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором. С 22 июля подключились к антифрод-центру Национального банка, также подключили все регионы. На счетах «дропов» заблокированы свыше 300 млн тенге. Поставлено в «черный список» 835 «дропов», – отметили в ведомстве.

В рамках Межведомственной рабочей группы в составе МЦРИАП, МВД, КНБ, ГП, НБ решается вопрос о подключении к нему операторов связи.

Набирает обороты телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии. Доверчивые граждане под влиянием обмана мнимых сотрудников банков и правоохранительных органов лишаются своих накоплений, набирают неподъемные кредиты. В этой части МВД наращивает взаимодействие с зарубежными коллегами.

На сегодня самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан. Проводится обширная работа по информированию населения о мерах предосторожности. Только в текущем году в СМИ опубликовано более 10,5 тысяч материалов профилактического характера.

В министерстве напомнили меры предосторожности:

– ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям якобы работников банков, брокерских, инвестиционных компаний или правоохранительных органов об оформлении кредитов, о продаже имущества и переводе денег на безопасные счета;

– никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, CVV-коды банковских карт;

– не устанавливать по просьбе посторонних какие-либо мобильные приложения на свой телефон. Данные приложения могут предоставить доступ мошенникам к устройству;

– при покупке товаров и услуг не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

– не вкладывать деньги в сомнительные инвестиционные проекты. Перед вложением необходимо тщательно изучить фондовый рынок и легитивность того или иного проекта куда планируете вложить деньги;

– для установки приложений пользоваться только официальными источниками AppStore и PlayМarket;

– не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является «фишинговой»;

– чаще проверять движение денег на своих счетах.