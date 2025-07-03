В МВД разъяснили поправки в закон "О госконтроле за оборотом отдельных видов оружия"

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18 марта текущего года принят закон по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных госорганов, которым были внесены поправки в Закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", передает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Внесены поправки в части исключения военнослужащих, находящихся в резерве из категории лиц, не предоставляющих медицинские заключения при приобретении оружия. В связи с этим внесены изменения в приказы министра внутренних дел, регламентирующие оборот гражданского и служебного оружия.

Требования по приобретению оружия остаются прежними. Других изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия не вносилось. Оружие подразделяется на боевое ручное стрелковое, гражданское и служебное. К гражданскому оружию относится оружие самообороны, спортивное, охотничье, сигнальное и охолощенное оружие. Гражданское спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм, а также сигнальное оружие приобретается в оружейном магазине по предъявлению справки об отсутствии судимости, проверке знании Правил безопасного обращения с оружием,  сведений с Центра психического здоровья и удостоверения спортсмена, без разрешения ОВД.

"Владелец сигнального оружия после его приобретения в течение семи дней обязан зарегистрировать в ОВД. Охолощенное оружие реализуется кинематографическим организациям, театрам, циркам, музеям и юридическим и физическим лицам, имеющим лицензии на коллекционирование. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, оружейные магазины реализуют без разрешения на их приобретение после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета оружия и патронов к нему.

Для приобретения охотничьего оружия граждане предоставляют в ОВД медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, справку о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием, удостоверение охотника. Кроме того, владелец обязан создать условие для хранения оружия. Все разрешительные документы в сфере оборота гражданского и служебного оружия выдаются в электронном формате через портал электронного правительства "Е-лицензирование", - отметил начальник управления комитета административной полиции МВД Асылбек Идирисов.

#закон #МВД #оружие

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