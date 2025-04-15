Об этом на брифинге сообщил начальник управления комитета административной полиции МВД Асет Оспанов, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По его словам, это стало возможным, благодаря мерам, принимаемым совместно с другими госорганами. В целом за последние пять лет преступность среди подростков удалось снизить на 30%.

В МВД напомнили, что в прошлом году были приняты законодательные поправки, ужесточающие уголовную и административную ответственность за преступления против несовершеннолетних. В частности, исключено примирение за насилие над детьми, а за изнасилование малолетних предусмотрено пожизненное лишение свободы. Также введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к несовершеннолетним.

По информации представителя ведомства, введена административная ответственность за буллинг.

С прошлого года за это привлечено 247 нарушителей.

– Реализуется Методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, травле (буллингу), кибербуллингу. За каждым учебным заведением закреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые инспекторы и оперуполномоченные. Это порядка 7,5 тыс. сотрудников, –сообщил Асет Оспанов.

Для выявления неблагополучных семей и насилия над детьми сформированы Межведомственные мобильные группы.

С 10 апреля по 6 мая текущего года в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». И уже за первые пять дней в органы внутренних дел доставлено порядка пяти тыс. подростков, в том числе 1105 за безнадзорность и беспризорность, и 170 помещено в Центры адаптации несовершеннолетних.

В результате ОПМ «Подросток» выявлено и поставлено на учет 285 несовершеннолетних и 264 родителя, не занимающихся воспитанием детей. Кроме того, у подростков изъято 12 запрещенных предметов.

В целом за три месяца этого года за ненадлежащее воспитание детей к ответственности привлечено более 21 тыс. законных представителей, а за 1 квартал - уже свыше 6 тыс. родителей. 29 тыс. родителей и более 800 владельцев бизнеса привлечены за посещение детей развлекательных заведений.