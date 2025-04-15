В МВД заявили о снижении количества преступлений против половой неприкосновенности детей

Закон и Порядок
91
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Об этом на брифинге сообщил начальник управления комитета административной полиции МВД Асет Оспанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, это стало возможным, благодаря мерам, принимаемым совместно с другими госорганами. В целом за последние пять лет преступность среди подростков удалось снизить на 30%.

В МВД напомнили, что в прошлом году были приняты законодательные поправки, ужесточающие уголовную и административную ответственность за преступления против несовершеннолетних. В частности, исключено примирение за насилие над детьми, а за изнасилование малолетних предусмотрено пожизненное лишение свободы. Также введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к несовершеннолетним.

По информации представителя ведомства, введена административная ответственность за буллинг.  
С прошлого года за это привлечено 247 нарушителей.

– Реализуется Методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, травле (буллингу), кибербуллингу. За каждым учебным заведением закреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые инспекторы и оперуполномоченные. Это порядка 7,5 тыс. сотрудников, –сообщил Асет Оспанов.

Для выявления неблагополучных семей и насилия над детьми сформированы Межведомственные мобильные группы.

С 10 апреля по 6 мая текущего года в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». И уже за первые пять дней в органы внутренних дел доставлено порядка пяти тыс. подростков, в том числе 1105 за безнадзорность и беспризорность, и 170 помещено в Центры адаптации несовершеннолетних.

В результате ОПМ «Подросток» выявлено и поставлено на учет 285 несовершеннолетних и 264 родителя, не занимающихся воспитанием детей. Кроме того, у подростков изъято 12 запрещенных предметов. 

В целом за три месяца этого года за ненадлежащее воспитание детей к ответственности привлечено более 21 тыс. законных представителей, а за 1 квартал  -  уже свыше 6 тыс. родителей. 29 тыс. родителей и более 800 владельцев бизнеса привлечены за посещение детей развлекательных заведений.

#дети #МВД #преступления

Популярное

Все
Незнание законов не освобождает от... профессии
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
От Ташкента до Москвы
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Говорят правнуки солдат Победы
Когда наука – это призвание
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
Создан Совет по профилактике наркомании
Будущее глобального углеродного рынка
Как увлечь ребенка чтением
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
С перспективой трудоустройства
Насильно мил не будешь
Противоправный контент будет заблокирован
Отдаленный район получит импульс развития
Три юбилея Тамары Ткаченко
Алаколь грозит подтоплением
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Перешагнул вековой рубеж
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

В Семее стартовал проект против бытового насилия
Научить уважению с детства
Создан Совет по профилактике наркомании
Имущество шести МФО на 32 млрд тенге арестовали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]