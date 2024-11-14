В области Жетісу создали посвященный акции «Таза Қазақстан» мурал

«В городе Талдыкоргане есть 14 муралов на темы известных личностей, туризма, экологии и другие. Один из них посвящен акции «Таза Қазақстан», созданный благодаря спонсорской помощи в ответ на предложение акима города. Сейчас многие быстрее воспринимают информацию визуально, поэтому мы посчитали, что будет лучше популяризировать эту тему через мурал. Главная цель – обратить внимание жителей города на сохранение чистоты, а также подчеркнуть значимость акции «Таза Қазақстан», - сказал заместитель акима города Талдыкоргана Куаныш Сейтимбетов.