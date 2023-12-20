Об этом рассказали на традиционной встрече желтоксановцев с акимом области, на которой собралось почти три десятка непосредственных свидетелей событий декабря 1986 года. Несмотря на минувшие десятилетия, они по сей день со слезами вспоминают те дни. Ермухан Жунисхан, Отан Смагулов, Мария Рысбекова поделились свои­ми историями. Каж­дому тогда пришлось пережить боль, страх, унижения. Но всех объединяла общая цель – борьба за справедливость и такую желанную свободу. Это единство придавало сил, вспоминают участники декабрьских событий.

– Мы думали и продолжаем думать не о том, что может нам дать страна, а о том, что мы можем сделать ради своей родины, – сказал председатель ОО «Жетісулық желтоқсандықтар» Ермухан Жунисхан. – Именно патриотизм и желание сделать все ради Казахстана помогли нам добиться независимости, и они же, уверен, помогут достигнуть новых высот и успехов.

Многие молодые люди в той борьбе не пожалели даже жизней, с грустью констатировали собравшиеся, почтив память погибших соотечественников. Среди жертв и совсем юные жетысусцы – уроженцы Панфиловского района Ербол Спатаев и Ляззат Асанова. Их имена будут звучать через века, выразил уверенность аким области Жетысу Бейбит Исабаев, назвав всех участников нынешней встречи примером настоящего патриотизма.

– Декабрьские события имеют знаковое значение в истории казахского народа, который всегда стремился к свободе, – подчерк­нул Бейбит Исабаев, поздравляя земляков с Днем Независимости. – Деятели движения «Алаш» показали нам пример настоящей любви к родине. Первые ласточки независимости – это участники декабрьских событий. И сейчас важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали о вашей значимой роли в ее становлении и обретении. Верю, что вы будете и дальше активно участвовать в консолидации современного общества, формировании национальной идентичности, объединении нового Казахстана.

Шести участникам встречи были вручены почетные грамоты акима области. В целом же в регионе в нынешнем году на санаторно-курортное лечение 85 желтоксановцев было выделено 12 млн тенге и 17 млн тенге направлено на единовременные выплаты в размере 200 тыс. каж­дому. Подобная поддержка будет оказываться и впредь.

А в 2024 году в Талдыкоргане планируют установить памятник, посвященный Желтоксану, поделился планами глава региона. Он станет символом храбрости и духа, единства и солидарности народа. Уже рассмотрен ряд эскизных проектов, и открыть новый мемориал намерены в канун Дня Республики.