В Павлодарской области завышали арендную плату за государственное жилье
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По протесту прокурора города Аксу был пересмотрен размер арендной платы за квартиры 6 жилых домов, находящихся в государственной собственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрократуру РК
Теперь жильцы будут платить 49 тенге за 1 квадратный метр вместо прежних 125 тенге.
Акиматом уже перезаключено более 100 договоров с жильцами на новых условиях.
Снижение стоимости аренды стало возможным после выявленных прокуратурой нарушений.
Так, при расчете платы акиматом были неверно определены расчетные сроки службы зданий и их площади, что привело к существенному завышению арендных платежей.
На данный момент органы прокуратуры продолжают держать данный вопрос на особом контроле до его полного разрешения.