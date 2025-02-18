В Павлодарской области завышали арендную плату за государственное жилье

По протесту прокурора города Аксу был пересмотрен размер арендной платы за квартиры 6 жилых домов, находящихся в государственной собственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрократуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь жильцы будут платить 49 тенге за 1 квадратный метр вместо прежних 125 тенге.

Акиматом уже перезаключено более 100 договоров с жильцами на новых условиях.

Снижение стоимости аренды стало возможным после выявленных прокуратурой нарушений.

Так, при расчете платы акиматом были неверно определены расчетные сроки службы зданий и их площади, что привело к существенному завышению арендных платежей.

На данный момент органы прокуратуры продолжают держать данный вопрос на особом контроле до его полного разрешения.