В Петропавловске оштрафуют тех, кто выбросит елку позже 25 января

В акимате города сообщили, что с 15 по 25 января будет организован централизованный вывоз елок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Убедительная просьба не выбрасывать елки в мусорные баки. Напоминаем, что мусорные баки предназначены исключительно для ТБО», – напомнили в акимате города.

В департаменте внутренних дел также напомнили, что выброс елок в неположенных местах можно расценивать как нарушение правил благоустройства. Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере до 20 месячных расчетных показателей (78 640 тенге). Правда, на первый раз можно ограничиться предупреждением.

Ранее мы писали о том,что алматинцам предложили сдать новогодние елки в зоопарк. Акция по приему ненужных праздничных деревьев продлится до 17 января.