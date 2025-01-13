Алматинцам предложили сдать новогодние елки в зоопарк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в администрации зоопарка, елки разместят в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду.

Обителей зоопарка интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору. В связи с этим, горожан просят не выбрасывать ненужные елки, а пожертвовать их зоопарку.

Примечательно, что к елкам есть определенные требования. Натуральные новогодние «красавицы» должны не осыпаться, а также быть естественного цвета без плесени, мишуры и елочных игрушек.

Сотрудники алматинского зоопарка ранее рассказали о кончине старейшего жирафа по кличке Хан, который прожил 25 лет.