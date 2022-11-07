В Правительстве обсуждены подходы по переформатированию деятельности фонда "Самрук-Казына"

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам определения перечня новых национальных проектов, переформатирования деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына», подготовки ежегодного Национального доклада по управлению государственными активами, внедрения открытых международных конкурсов на реализацию крупных инвестиционных проектов государственного и квазигосударственного сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НК «Kazakh Invest».

В ходе совещания обсуждены критерии к национальным проектам при их разработке, подготовка формирования ежегодного Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором, результаты проведенного анализа, в том числе изученного международного опыта проведения открытых международных конкурсов на реализацию крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, участниками совещания обсуждены подходы по переформатированию деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына».

По итогам обсуждения Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений государственным органам и организациям.