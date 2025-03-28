В Президентском центре обсудили основные направления выступления Главы государства на IV заседании Национального курултая

Общество,Политика
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В мероприятии приняли участие более 80 человек

Фото предоставлены организаторами

В Президентском центре УДП РК прошла гостевая лекция «Адал азамат – Адал еңбек» депутата Мажилиса, члена Комитета по вопросам экологии и природопользованию Веры Ким, посвященная обсуждению инициатив и проектов, озвученных президентом РК К.К.Токаевым на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие более 80 человек из числа слушателей Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК и студентов столичных вузов.

«Глава государства подчеркнул важность сплочения всех этнических групп и народов Казахстана для достижения общих целей, озвучил инициативы по улучшению социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, образование и жилье, с акцентом на доступность и качество услуг. В его выступлении были затронуты вопросы экономической трансформации и политических реформ. Президент страны акцентировал свое внимание на мерах по охране окружающей среды и устойчивому использованию природных ресурсов, включая проекты по зеленой энергетике, а также поддержке сохранения и популяризации казахской культуры и языка. Все эти идеи направлены на создание более справедливого и процветающего общества, а также на укрепление позиций Казахстана на международной арене», – отметил в своем вступительном слове директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

«Адал адам – адал еңбек – это фундамент на котором строится сильное и справедливое общество, о котором говорил глава государства на IV заседании Национального курултая. Сегодня, когда мир стремительно меняется, нам особенно важно сохранять эти ценности, быть примером, вдохновлять других на честную, ответственную и достойную жизнь. Казахстан стоит на пороге нового этапа развития. Стратегические задачи, поставленные президентом страны К.К.Токаевым, требуют консолидации усилий всего общества. Это не просто вызов, но и возможность для каждого гражданина внести свой вклад в будущее нашей страны», – рассказала в своем выступлении депутат Мажилиса Вера Ким. 

В ходе IV заседания Национального курултая глава государства подчеркнул важность сплочения всех этнических групп и народов Казахстана для достижения общих целей, озвучил инициативы по улучшению социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, образование и жилье, с акцентом на доступность и качество услуг. В его выступлении были затронуты вопросы экономической трансформации и политических реформ.

Президент страны также акцентировал внимание на мерах по охране окружающей среды и устойчивому использованию природных ресурсов, включая проекты по «зеленой» энергетике, поддержке сохранения и популяризации казахской культуры и государственного языка.

 

#президент #курултай #лекция #Вера Ким

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