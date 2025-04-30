В QyzPU прошел открытый диалог с советником Президента

Образование
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В Казахском национальном женском педагогическом университете состоялась встреча советника Президента Республики Казахстан Малика Отарбаева с профессорско-преподавательским составом и студентами. В ходе открытого диалога на тему «Қазақстанның болашағы: бірлік, даму және жаңғыру» обсуждалось программное выступление Главы государства на IV Национальном курултае, прошедшем в Бурабае.

Фото: QyzPU

В ходе встречи Малик Отарбаев передал приветствие Главы государства и подчеркнул стратегическую значимость Курултая как важной политической площадки, на которой обсуждаются и принимаются ключевые решения, определяющие вектор развития страны.

«В качестве советника Президента я уже побывал в ряде регионов. Планируем проводить такие встречи по всей стране. Национальный курултай – это не просто консультативный орган, это важнейший институт, нацеленный на принятие конкретных решений», – отметил Малик Отарбаев.

Ректор QyzPU Гулмира Канай в своём выступлении акцентировала внимание на актуальных вопросах, поднятых на курултае, и подчеркнула значимость образовательных учреждений как мостов доверия между государством и обществом. Она также выразила поддержку инициативам Главы государства, направленным на укрепление национальных ценностей и развитие духовно-нравственного воспитания, в том числе программе «Адал азамат».

В рамках встречи преподаватели и активные студенты в формате открытого диалога высказали свои мнения по затронутым темам. Доцент кафедры казахской литературы, кандидат филологических наук Ляззат Адильбекова выступила с содержательным докладом на тему «Национальное единство – основа устойчивого развития», в котором остановилась на ключевых инициативах и стратегических программах Президента страны.

«Казахстан входит в число 25 ведущих государств по уровню развития электронного правительства по рейтингу ООН. Программы «Национальный фонд – детям», «Келешек», крупные инвестиции в образование и здравоохранение – всё это конкретные шаги на благо будущих поколений», – отметила Ляззат Адильбекова.

Она также выразила поддержку концепции Президента о построении Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана, подчеркнув, что в этом направлении важна активная роль каждого гражданина.

По итогам встречи коллектив университета выразил полную поддержку проводимым реформам главы государства и подтвердил готовность активно участвовать в продвижении национальных ценностей, развитии науки и образования. В завершение Малик Отарбаев пожелал преподавателям и студентам успехов, отметив, что будущее страны – в руках образованных, целеустремлённых молодых людей, особенно казахских девушек.

 

#встреча #советник #QyzPU

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