В рамках управляемого ценового коридора

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Досжан Нургалиев

В СЦК состоялся брифинг с участием первого вице-министра МТИ Армана Шаккалиева, рассказавшего о мерах по стабилизации цен на социально значимое продовольствие.

фото из архива "КП"

Говоря об исполнении поручения Главы государства, Арман Шаккалиев отметил, что в настоящее время для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) внедрены новые подходы и механизмы по финансированию отечественных аграриев, обеспечивающих необходимые объемы поставок сельхозпродукции.

По словам спикера, в основе новых подходов – заблаговременная контрактация фиксированных объемов поставок продукции фермеров на внутренний рынок. Речь идет в основном о ранних и поздних овощах по договорным ценам.

Сформированные объемы запасов сельхозпродукции в периоды межсезонья продаются через торговые точки СПК с обязательным условием применения контрольно-кассовых машин.

– Для сбыта сформированных продовольственных запасов определены индикативные розничные цены, позволяющие удерживать продукцию в рамках управляемого ценового коридора, – отметил вице-министр.

На текущее межсезонье запасено порядка 139,5 тыс. тонн продукции, уже продано 62,1 тыс. тонн, в том числе картофеля 29,7 тыс. тонн, моркови – 11,7 тыс., лука – 11,9 тыс., капусты – 8,7 тыс. тонн.

По мнению представителя МТИ, Правительству удалось приостановить тенденцию роста цен на основные продукты питания. За последние несколько недель уровень роста на социально значимые товары не превышает 0,1%.

– С начала года цены выросли на 3,5%, хотя за последние пять лет уровень рос­та за аналогичный период в среднем составлял 6,4%. В годовом выражении продовольственная инфляция в апреле 2023 года сложилась на уровне 17,9%. По сравнению с февральским показателем (26,2%) она снизилась на 8,3%, – отметил Арман Шаккалиев.

Снижение цен отмечается на гречку, сахар, картофель и подсолнечное масло. В целом по республике цены на продукты питания снизились от 0,7% до 2,2%. При этом вице-министр заметил, что подобная тенденция наблюдается не по всей товарной номенклатуре: где-то цены падают, а где-то, наоборот, продолжают расти.

Он также сообщил, что в целях конт­роля товарного баланса СЗПТ в настоящее время создана оптимальная система мониторинга, позволяющая принимать оперативные решения в сфере продовольст­венной защиты внутреннего рынка. Положительные результаты дали своевременные меры в области тарифного и нетарифного регулирования.

В целях обеспечения отечественных производителей сырьем с 4 февраля текущего года введены вывозные таможенные пошлины на семена подсолнечника. По словам спикера, данная мера позволила в полной мере обеспечить потребности отечественных предприятий по производству растительного масла.

Говоря о работе по сокращению лишних посредников в сфере поставок продовольствия, вице-министр сообщил, что проведенный анализ 1 389 цепочек поставок показал, что в 389 случаях имеются нарушения, связанные с излишней концентрацией посредников. В этой связи принимаются меры по их сокращению.

Спикер также рассказал о работе ведомства по законодательным реформам в сфере торговли. Так, разработаны новые правила для торговых рынков и крупных объектов торговли, введены механизмы защиты отечественных товаропроизводителей от демпинга со стороны поставщиков импортной продукции. В частности, установлены минимальные оптовые цены на производимые, ввозимые и продаваемые в стране социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, прописан четкий алгоритм единого механизма государственного контроля соблюдения законодательства РК «О регулировании торговой деятельности». Предусмотрено создание информационной системы путем оцифровки торговых рынков и крупных торговых объектов (площадью более 2 000 кв. м).

#цены #политика #экономика #брифинг #продовольствие #стабилизация #ценовойкоридор

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