В США запустили приложение для самостоятельной депортации мигрантов

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Теперь нелегалы могут самостоятельно покинуть территорию США

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Служба таможенного и пограничного контроля США представила приложение CBP Home для смартфонов, с помощью которого нелегальные мигранты смогут добровольно покинуть США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

«Сегодня Таможенная и пограничная служба США анонсирует общедоступное мобильное приложение CBP Home. Приложение имеет новую функцию — Намерение покинуть страну», — говорится в сообщении на сайте CBP.

Отмечается, что эта функция поможет нелегальному мигранту определить «добровольный процесс уведомления» правительства США о своем намерении покинуть Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.

Кроме того, в Соединенных Штатах планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует расширить список стран, откуда будет запрещен въезд в США.

 

#США #Трамп #Мигрант

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