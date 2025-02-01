В столице презентован многотомник Мырзатая Жолдасбекова

Литература
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Лилия Мухитова

Презентация шеститомника «Күндерімнің куәсі» государственного и общественного деятеля, доктора филологических наук, профессора Мырзатая Жолдасбекова состоялась в Национальной академической библио­теке с участием депутатов Парламента, представителей казахстанской творческой интеллигенции.

фото: МКИ

В основу шеститомника легли дневники автора, которые он непрерывно вел с ноября 1993 года. В личных заметках нашли отражение ключевые исторические события для страны, изложены наблюдения об общественной жизни, представлены размышления о прошлом, настоящем и будущем.

По сути, это разговор автора с самим собой. Мырзатай Жолдасбеков пишет: «Дневник – это твой друг, с которым можно откровенно делиться впечатлениями, наблюдениями, умозаключениями. Когда я не веду дневник, то мне кажется, что я упустил что-то очень важное». Кроме того, как считает автор, дневники становятся свидетельствами эпохи и помогают анализировать нравственные и социальные ценности, интересы, проблемы и вызовы, стоящие перед обществом.

В ходе презентации выступили видные государственные и общественные деятели, ученые, писатели и журналисты. Они отметили, что каждое описание события, пропущенное через личное восприятие автора, важно для сохранения национальной идентичности, создания истории независимого Казахстана.

#презентация #многотомник #Мырзатай Жолдасбеков

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