В столице презентован многотомник Мырзатая Жолдасбекова

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В основу шеститомника легли дневники автора, которые он непрерывно вел с ноября 1993 года. В личных заметках нашли отражение ключевые исторические события для страны, изложены наблюдения об общественной жизни, представлены размышления о прошлом, настоящем и будущем.

По сути, это разговор автора с самим собой. Мырзатай Жолдасбеков пишет: «Дневник – это твой друг, с которым можно откровенно делиться впечатлениями, наблюдениями, умозаключениями. Когда я не веду дневник, то мне кажется, что я упустил что-то очень важное». Кроме того, как считает автор, дневники становятся свидетельствами эпохи и помогают анализировать нравственные и социальные ценности, интересы, проблемы и вызовы, стоящие перед обществом.

В ходе презентации выступили видные государственные и общественные деятели, ученые, писатели и журналисты. Они отметили, что каждое описание события, пропущенное через личное восприятие автора, важно для сохранения национальной идентичности, создания истории независимого Казахстана.