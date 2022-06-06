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В столице все спокойно

Чжан Мин, наблюдатель, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества

Мы разделились на пять групп, посетили 26 избирательных участков и вели наблюдение. Побеседовали с избирателями и наблюдателями. Хорошо организована подготовительная работа. Сам процесс голосования упорядоченный и спокойный. Во время беседы с голосующими нас впечатлили их энтузиазм и интерес к референдуму, явка была большая. Не было обнаружено никаких случаев или инцидентов по нарушению законодательства, население голосует добровольно, осознанно, с душевным подъемом и хорошим настроением, явно без административного вмешательства и какого-либо понуждения. Мы не получили никаких жалоб или запросов.

До референдума мы встречались с руководителями Центральной избирательной комиссии Казахстана, вели обстоятельный обмен мнениями и ознакомились с ходом подготовительной и организационной работы. Члены нашей миссии продолжают выполнять свои обязанности. Мы будем строго исполнять свою миссию и вносить посильный вклад в будущее Нового Казахстана и благополучие его народа.

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