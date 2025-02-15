В стране раскрывается половина киберпреступлений

Закон и Порядок
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Алия Кушербаева

Первые результаты работы представил специально созданный департамент МВД

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В условиях стремительной информатизации общества сформировались новые виды преступлений с применением современных средств телекоммуникаций и связи. Кибермошенники используют весь потенциал информационных технологий, в том числе социальные сети, мессенджеры, электронные платежные системы, операции с криптовалютой, возможности подмены голоса и видеоизображения с помощью нейросетей.

Киберпреступления становятся все более изощренными, и их число неуклонно растет, представляя все большую угро­зу для граждан. В ответ на это возникла необходимость в решительных мерах. Так, по поручению Главы государства 1 ноября 2024 года был создан департамент по противодействию киберпреступности (ДПК) в составе МВД РК.

Для усиления защиты граж­дан от разного рода киберугроз ведомство не ограничивается лишь раскрытием преступлений. Оно работает и над их пред­отвращением, вовлекая в этот процесс законодателей, компании и пользователей Сети. И уже можно говорить о первых положительных результатах. К примеру, за январь текущего года раскрывае­мость киберпреступлений в Казахстане­ составила 53,4%. К уголовной ответственности удалось привлечь 115 человек.

Для более эффективной борьбы с киберпреступностью МВД Казахстана­ активно развивает меж­дународное сотрудничество, так как совместные усилия позволяют обеспечить не только правовую поддержку, но и гораздо быстрее и результативнее предотвращать кибератаки за счет передовых разработок и специальных алгоритмов, а также раскрывать преступления, имеющие международный характер.

По словам начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК полковника полиции Жандоса Суйинбая, сегодня отработаны механизмы противостояния интернет-мошенничеству совместно с государственным сектором, операторами сотовой и фиксированной связи, а также финансовыми учреждениями. Например, благодаря активному сотрудничеству с банками с июля запущен Антифрод-­центр. С помощью этой системы удалось предотвратить переводы крупных сумм мошенникам и заблокировать опасные фишинговые сайты и мошеннические звонки.

В свою очередь операторы сотовой и фиксированной связи внедрили систему по блокированию подменных номеров. Всего с 2023 года было заблокировано около 60 млн таких контактов. Так ДПК удалось заблокировать более 2 млрд тенге, которые мошенники пытались перевести на свои счета.

– В результате совместных международных специальных операций в 2022 и 2024 годах ликвидированы более десяти мошеннических call-центров, действовавших на территории Украины, а также четыре call-центра в Алматы и один – в Астане, – сообщил Жандос Суйинбай.

В феврале в рамках международной спецоперации, направленной на ликвидацию преступной сети, связанной с мошенничествами в отношении граждан Казахстана, были задержаны более 40 человек. Операция проведена при координации ДПК совместно с правоохранительными органами Армении.

ДПК провел еще несколько успешных операций, в ходе которых были выявлены и изъя­ты устройства, используемые для организации мошеннических звонков. Речь идет об устройствах Sim-box, позволяю­щих злоумышленникам маскировать свой номер. Звонки становятся анонимными, что только на руку мошенникам. Они совершают массовую атаку посредством дозвона, и это ставит под угрозу безопасность миллионов граждан.

Один из самых успешных кейсов работы нового департамента – изъятие Sim-box в Караганде. Расследование шло несколько недель, прежде чем сотрудники ДПК выявили, что устройство использовалось для создания мошеннической сети сall-центра. В итоге был задержан гражданин России, который прибыл в Казахстан по указанию куратора из Telegram-канала и установил данное устройство.

– В Усть-Каменогорске в рамках той же координированной работы были задержаны несколько местных жителей, которые по указанию гражданина России использовали устройство Sim-box. Всего мы выявили и изъяли 49 таких устройств. Необходимо отметить, что эта работа проводится совместно с сотовыми операторами связи. Принимая во внимание масштабность данного вида преступления, к работе по выявлению и пресечению подключены также правоохранительные и специальные органы. И я более чем уверен, что благодаря совместному сотрудничеству динамика по противодействию данному виду преступности будет очевидна, – подытожил Жандос Суйинбай.

Сейчас Интернет используется преступными группами уже не только как вспомогательное средство, но и как основной инструмент при совершении и традиционных преступлений – мошенничеств, краж, вымогательств. В течение нескольких лет наблюдается «профессионализация» организованной киберпреступности. И, как утверждает руководитель нового под­разделения, в будущем направления их работы будут только расширяться. А для решения более сложных задач ДПК продолжит активное сотрудничество по внедрению современных программных продуктов с отечественными IT-компаниями, такими как Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), «Kazdream Technologies», «Seven Hills Intelligence», MSSG.GL и другими.

#мошенничество #МВД #киберпреступность #ДПК

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