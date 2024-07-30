В Таразе в рамках ремонта модернизируют теплотрассы

Статьи
76
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

На подготовительные работы к предстоящим холодам предусмотрено 15,3 млрд тенге

фото автора

По традиции в летнее время года в Таразе приводят в порядок трубопроводы городской системы отопления. На сегодня модернизировано 9,6 км тепловых сетей, отремонтировано 7 км теплопроводов.

По словам заместителя акима области Канатбека Мадибека, в регионе действует специальный штаб, разработан план мероприятий на предстоящий отопительный сезон.

В Жамбылской области действуют девять теплоэнергетических комплексов и 593 автономные котельные. С их помощью планируется обеспечить теп­лом 1 646 многоэтажных жилых домов и 1 737 социальных объектов. На подготовку системы теплоснабжения к зиме нынче ассигновано 15,3 млрд тенге.

– В этом году ведется реконструкция 4,6 километра тепловой магистрали М-1 в Таразе, а также 4,3 километра тепловых сетей в Каратау и 700 метров – в Жанатасе, – сообщил Канатбек Мадибек. – Кроме того, за счет собственных средств предприятий осуществляется текущий и капитальный ремонт семи километров тепловых сетей.

Протяженность теплосетей в регионе, по словам замакима области, составляет 350,7 км, средняя степень изношенности равна 55,5%. Благодаря проводимым работам до конца года этот показатель снизится до 54%.

На недавнем совещании областного акимата, где рассматривали ход подготовки к зиме, глава региона Ербол Карашукеев поручил ответственным лицам уделить особое внимание плану работы подрядчиков, а также в кратчайшие сроки завершить начатые уже достаточно давно строительство, реконструкцию и ремонт теплосетей. Параллельно ведется закуп каменного топлива для жителей частного сектора городов и сел, где пока еще нет централизованного газоснабжения.

В предстоящем отопительном сезоне населению необходимо 144,8 тыс. тонн угля. На сегодняшний день в железнодорожные тупики региона поставлено 12 тыс. тонн. Надо сказать, что в результате газификации в прошлом году 11 населенных пунктов области потребность в угле нынче снизилась на 5,1 тыс. тонн.

Тем не менее на объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры региона необходимо дополнительно 62 623 тонны угля. На данный момент компании-подрядчики определены, уголь для социальных нужд поставляется в соответствии с планом.

Ербол Карашукеев напомнил, что в прошлом отопительном сезоне от населения поступали жалобы на качество угля, и потребовал обеспечить постоянный мониторинг, чтобы не допустить подобного нынче.

– Качество и результаты работы будут видны в зимний период, поэтому подготовительные работы должны быть выполнены качественно, – подчеркнул глава региона, поставив перед ответственными лицами конкретные задачи.

#Тараз #ремонт #отопление #теплотрасса

Популярное

Все
Дважды призером престижной мировой олимпиады по математике стал школьник из Костаная
Возгорание газовой серы тушили в Шымкенте
Копали «по-черному»
«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»
Влияние цифровой экономики на окружающую среду усиливается
Население планеты достигнет пика к середине 2080-х, считают эксперты ООН
Выставка под названием «11–52» проходит в Семее
Кадры для зарубежья
Несмотря на предупреждения, граждане продолжают купаться в запрещенных местах
В Таразе в рамках ремонта модернизируют теплотрассы
Состязания, объединяющие континенты
Отечественная промышленность продолжает демонстрировать позитивную динамику
Освоят все: от вакуумных пробирок до имплантов
Полсотни контейнерных площадок установят в Талдыкоргане за бюджетный счет
Необходимо больше комфортных школ
Есть жилье – не стой в очереди!
Продукты должны быть доступными
Социальные вопросы на контроле
Появится новый агропарк
Первый областной форум акимов сельских округов прошел в Туркестане
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
В Индустриальном парке Астаны вырастают новые заводы
На Капшагае высадился десант «Жасыл ел»
Игры кочевников стали частью международного форума
Людьми движет желание жить в чистоте
В Улытау «Super келинка» составила серьезную конкуренцию Fairy
Стартовала декада мероприятий, приуроченных ко Дню Урала
Турнир по верховой езде собрал почти 40 особенных спортсменов
Самые востребованные профессии назвали в Минтруда
Слово о романе «Бопай ханум»
Токаев поздравил президента Египта с Днем революции
Многосторонний авторитет Казахстана
Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады
2,8 млн га площадей обработаны от саранчи
Казахстанцы завоевали пять медалей на международной математической олимпиаде IMO-2024
Основатель «МММ» Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд рублей
Бишимбаева этапировали в колонию
Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в РК составила 6,5%
Свыше 4,5 млрд тенге присвоили чиновники отдела образования Талдыкоргана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Освоят все: от вакуумных пробирок до имплантов
Отечественная промышленность продолжает демонстрировать поз…
Полсотни контейнерных площадок установят в Талдыкоргане за …
Состязания, объединяющие континенты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]