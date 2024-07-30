В Таразе в рамках ремонта модернизируют теплотрассы

По традиции в летнее время года в Таразе приводят в порядок трубопроводы городской системы отопления. На сегодня модернизировано 9,6 км тепловых сетей, отремонтировано 7 км теплопроводов.

По словам заместителя акима области Канатбека Мадибека, в регионе действует специальный штаб, разработан план мероприятий на предстоящий отопительный сезон.

В Жамбылской области действуют девять теплоэнергетических комплексов и 593 автономные котельные. С их помощью планируется обеспечить теп­лом 1 646 многоэтажных жилых домов и 1 737 социальных объектов. На подготовку системы теплоснабжения к зиме нынче ассигновано 15,3 млрд тенге.

– В этом году ведется реконструкция 4,6 километра тепловой магистрали М-1 в Таразе, а также 4,3 километра тепловых сетей в Каратау и 700 метров – в Жанатасе, – сообщил Канатбек Мадибек. – Кроме того, за счет собственных средств предприятий осуществляется текущий и капитальный ремонт семи километров тепловых сетей.

Протяженность теплосетей в регионе, по словам замакима области, составляет 350,7 км, средняя степень изношенности равна 55,5%. Благодаря проводимым работам до конца года этот показатель снизится до 54%.

На недавнем совещании областного акимата, где рассматривали ход подготовки к зиме, глава региона Ербол Карашукеев поручил ответственным лицам уделить особое внимание плану работы подрядчиков, а также в кратчайшие сроки завершить начатые уже достаточно давно строительство, реконструкцию и ремонт теплосетей. Параллельно ведется закуп каменного топлива для жителей частного сектора городов и сел, где пока еще нет централизованного газоснабжения.

В предстоящем отопительном сезоне населению необходимо 144,8 тыс. тонн угля. На сегодняшний день в железнодорожные тупики региона поставлено 12 тыс. тонн. Надо сказать, что в результате газификации в прошлом году 11 населенных пунктов области потребность в угле нынче снизилась на 5,1 тыс. тонн.

Тем не менее на объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры региона необходимо дополнительно 62 623 тонны угля. На данный момент компании-подрядчики определены, уголь для социальных нужд поставляется в соответствии с планом.

Ербол Карашукеев напомнил, что в прошлом отопительном сезоне от населения поступали жалобы на качество угля, и потребовал обеспечить постоянный мониторинг, чтобы не допустить подобного нынче.

– Качество и результаты работы будут видны в зимний период, поэтому подготовительные работы должны быть выполнены качественно, – подчеркнул глава региона, поставив перед ответственными лицами конкретные задачи.