В Тбилиси состоялась церемония приветствия премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, прибывшего в Грузию с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В торжественной обстановке военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

После этого Алихан Смаилов и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сопровождении командующего обошли строй Почетного караула, а затем представили друг другу членов официальных делегаций.

Напомним, 22 июня 2023 года премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Грузию.

В Тбилиси Алихан Смаилов проведет переговоры с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, в ходе которых будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и туристической сферах.

По итогам планируется подписание ряда документов.