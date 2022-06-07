В торговле людьми подозревают сотрудников управления занятости Костанайской области

Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата области" по факту торговли людьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур-Султане. Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест", – говорится в сообщении.



Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования.



Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.