Базельский институт управления поможет Казахстану с возвратом активов из-за рубежа

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Генпрокуратура Казахстана подписала соглашение о сотрудничестве с Базельским институтом управления.

Входящий в его состав Международный центр по возврату активов ICAR – один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран.

Эксперты института готовы проанализировать и дать рекомендации Казахстану по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов; оказать юридическую и консультационную помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа.

Кроме того, сотрудники прокуратуры будут проходить обучающие тренинги и семинары по финансовым расследованиям и возврату активов, том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.