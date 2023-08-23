Вагончик тронется, вокзал останется

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Наталья Денисова

В Кызылорде идет реконструкция самого старого в городе здания – железнодорожного вокзала.

фото пресс-службы акима области

Что интересно, это первый капитальный ремонт действующего здания 1905 года постройки.

«Для капитального ремонта самого строения и прилегающей к нему территории за счет спонсорских средств ТОО «Қазақ проект құрылыс» разработана проектно-сметная документация», – сообщили в пресс-службе акима Кызылординской области.

Областное управление строительства, архитектуры и градостроительства затем передало проектно-сметную документацию АО «НК «Қазақстан темір жолы», а оно в свою очередь объявило в июле конкурс на капитальный ремонт. И сейчас подрядное учреждение ТОО «Берсугир» ремонтирует административное здание вокзала, а ТОО «Интегрострой» реконструирует экстерьер старого одноэтажного здания, построенного еще в 1905 году.

На эту важную для внешнего облика города и его истории стройку приезжает проинспектировать ход работ аким области Нурлыбек Налибаев, который строго следит за тем, чтобы работы выполнялись в срок и качественно, ведь железнодорожный вокзал – одна из главных достопримечательностей Кызылорды.

На постройку главного здания вокзала дал добро российский император Николай II, который 21 апреля 1901 года подписал указ «О строительстве Оренбургско-Ташкентской железной дороги протяженностью в 1 765 верст». На данной железной дороге построили тогда 72 станции, 159 разъездов и 17 крупных мостов. Потрачено было 130 млн царских рублей.

Железную дорогу начали тянуть одновременно из Оренбурга и Ташкента, а соединить ее планировалось в небольшой местности Кубек. «Оно в 946 верстах от Оренбурга, а от Ташкента – 790 верст», – писали тогда в газетах.

Вокзал Перовска, как называлась тогда Кызылорда, из множества аналогичных объектов немного выделялся – Перовск был крупным уездным городом. Здание прекрасно своей величавой строгой архитектурой, а еще – качеством строительства. В Оренбурге для строительства изготовили закаленный красный кирпич, в раствор для которого для прочности добавляли конский волос. Перекрытия у здания деревянные, кровля изначально была покрыта жестью.

«Общая протяженность магистральной железнодорожной сети, проходящей сейчас через нашу область, составляет 1 051,7 километра, – рассказали в пресс-службе акима области. – В регионе пассажиров обслуживают восемь железнодорожных станций. Всего по территории области проходит 16 пар пассажирских поездов».

#ремонт #Кызылорда #вокзал #реконструкция #жд

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