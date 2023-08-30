«Вашими победами гордятся казахстанцы!»

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Анвар Ахметов

Премьер-министр Алихан Смаилов встретился с победителями ХХХI Всемирной летней Универсиады, проходившей с 28 июля
по 8 августа в китайском городе Чэнду.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Казахстанскую студенческую сборную на соревнованиях представляли 90 атлетов по 11 видам спорта: стрельба из лука, спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таеквондо, пулевая стрельба и ушу. В результате команда в общем медальном зачете заняла 20-е место среди 119 стран.

В ходе встречи Алихан Смаилов зачитал спорт­сменам поздравление Главы государства.

«От всей души поздравляю вас с яркими победами на XXXI Всемирной летней Универсиаде. Наша молодежь завоевала две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых медалей в масштабном соревновании, в котором приняли участие представители 119 стран мира. Высокие достижения наших студентов вписаны золотыми буквами в историю казахского спорта. Наши спорт­смены достойно защитили честь страны. Они являются примером для молодого поколения. Выражаю искреннюю признательность всем молодым людям, которые приняли участие в соревнованиях. Уверен, в будущем вы сможете покорить еще более высокие рубежи. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов! Пусть наш флаг развевается высоко, а гимн всегда звучит с пьедестала победы!» – говорится в тексте позд­равления.

В свою очередь Премьер-министр также отметил, что казахстанские атлеты из числа студенческой молодежи достойно показали себя на прошедших международных соревнованиях.

– Вашими победами по праву гордятся казахстанцы. Вы с честью представили нашу страну в Китае, – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем глава Правительства подчеркнул, что Универсиада – это не только спортивные сос­тязания, а в первую очередь молодежная площадка, позволяющая быть рядом студентам со всего мира. Дружеские связи, устанавливаемые с людьми из разных стран, имеют особое значение.

Как отметил Алихан Смаилов, казахстанский спорт сегодня нуждается в новых именах, в тех, кто придет на смену прославленным спортсменам. И поэтому сегодняшние победы на Универсиаде – серьезная заявка на будущие олимпийские достижения.

– От имени Правительства и от себя лично выражаю признательность за достойное выступление всем тренерам и молодым спортсменам, а также их родителям. Мы благодарны за те радостные эмоции, которые дарят ваши спортивные победы. Ждем от вас новых достижений и рекордов! – заключил Алихан Смаилов.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, во встрече с Премьер-министром приняли участие серебряный призер по стрельбе из лука Диана Турсынбек; серебряный призер по пулевой стрельбе Никита Чирюкин; команда призеров по пулевой стрельбе, завоевавшая серебряные и бронзовые медали: Ислам Сатпаев, Константин Малиновский и Никита Шахторин; а также команда призеров по дзюдо, завоевавшая бронзовые медали: Сунгат Жубаткан, Аскар Наркулов и Бекарыс Садуакас.

Кроме того, среди участников были бронзовые призеры по таеквондо Бексултан Мусахан, Абдурахмон Марипов, Бейбарыс Каблан и Шамсат Дуйсенов, бронзовые призеры по ушу Айкерим Тореханова и Бексултан Коскенов, а также бронзовые призеры по фехтованию Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян.

В рамках встречи глава Правительства вручил победителям ХХХI Всемирной летней Универсиады благодарственные письма и памятные подарки.

#Спорт #премьер-министр #встреча #победители #спортсмены #Чэнду

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