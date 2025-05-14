Важные проекты и новые подходы

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Аяжан Газиз

В профильных комитетах Сената прошел ряд встреч, связанных с вопросами народонаселения, противопожарной безопасности и правосудия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип встретился с Представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане Чинве Огбонной. В ходе встречи обсуждались вопросы гендерного равенства, защиты прав женщин и молодежи, профилактики бытового насилия, а также реа­лизации Целей устойчивого развития и демографической политики. Сенатор отметил, что страновая команда ООН в Казахстане реализует важные проекты в приоритетных сферах, включая экономическое и социальное развитие, снижение уровня бедности, охрану окружающей среды и защиту прав человека.

Чинве Огбонна подтвердила заинтересованность ЮНФПА в углублении сотрудничества с Казахстаном по реализации инициатив, направленных на улучшение репродуктивного здоровья, продвижение гендерного равенства, а также защиту прав женщин и молодежи.

Встречу с представителями Министерств по чрезвычайным ситуациям, промышленности и строительства для обсуждения вопросов обеспечения противопожарной безопасности на промышленных объектах провели депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Открывая работу заседания, председатель Комитета Андрей Лукин отметил, что обеспечение противопожарной безопасности на промышленных объектах является одной из ключевых задач в сфере промышленной политики, и важно внедрять новые подходы, предусмотренные Концепцией промышленной безопасности до 2030 года, включая цифровизацию и модернизацию объектов с повышенными рисками.

В свою очередь представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям отметил, что обеспечение пожарной безопасности остает­ся ключевым приоритетом ведомства. Специалистами ведется комплексная профилактическая работа с населением, включая масштабные акции, рейды, инструктажи и тренировки. Большое внимание уделяется вопросам модернизации материально-технической базы, введены квалификационные требования для специалистов по системам пожарной автоматики. Благодаря предпринятым шагам за три года количество погибших при пожарах снизилось на 6%, а материальный ущерб – на 33%

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам совместно с руководством Судебной администрации РК провели выездное заседание в Карагандинской области. В ходе заседания председатель Комитета Сената Нурлан Бекназаров подчеркнул, что современное общество предъявляет высокие требования к качеству правосудия, и эффективность работы судебной администрации играет важную роль в обеспечении стабильности, независимости и открытости судебной системы.

В рамках заседания участники обсудили реализацию проекта стратегии развития судебной администрации на 2025–2029 годы, внедрение современных информационных технологий в судебные процессы, функционирование автоматизированной системы распределения дел, вопросы материально-технического обеспечения судов и международные практики организации судебного администрирования, сообщила пресс-служба Сената.

#Парламент #Сенат

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