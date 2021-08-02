Вице-спикер Сената Нурлан Абдиров в ходе поездки в Карагандинскую область встретился с вновь избранными сельскими акимами, а также депутатами мас­лихатов Улытауского и Жанааркинского районов.

Нурлан Абдиров отметил важность прошедших выборов в расширении полномочий и самостоятельности местных органов власти.

– В стране завершились выборы сельских акимов. Так, мы успешно прошли первый и важный этап избирательного процесса, направленного на укрепление самостоятельности местных исполнительных органов. Как известно, данная политическая реформа впервые была озвучена Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в январе этого года на совместном заседании палат Парламента. Тогда Глава государства отметил важность придания такого импульса для усиления влияния граждан на процесс принятия решений. В связи с этим на вновь избранных акимов возлагается большая ответственность, – сказал Нурлан Абдиров.

Вице-спикер Сената также напомнил, что для реализации этого поручения депутатами оперативно была проведена обширная законодательная работа. В частности, для укрепления бюджета местного самоуправления на четвертый уровень были переданы некоторые виды налогов и платежей: единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков, плата за продажу права аренды земельных участков. Нурлан Абдиров добавил, что данные нововведения также способствуют расширению самостоятельности сельских, районных и городских властей.

Подчеркнул Нурлан Абдиров и важность усиления совместной работы депутатов Сената и маслихатов для обсуждения и решения актуальных проблем, волнующих местное население, и улучшения эффективности действующего законодательства.

Обращаясь к присутствовавшим на встречах представителям правоохранительных органов, заместитель председателя Сената отметил, что также одним из важнейших результатов деятельности депутатов стало принятие законов, инициированных Главой государства, которые направлены на реформирование правоохранительной и судебной систем страны.

В ходе поездки вице-спикер также обсудил с аграриями региона вопросы поддержки животноводов страны и ознакомился с проблемами развития сельхозсектора области. Также были подняты вопросы борьбы с последствиями степного пожара, произошедшего недавно в Карагандинской облас­ти, и возмещения ущерба десяткам пострадавших крестьянских хозяйств региона. Нурлан Абдиров отметил важность ускорения работ по оценке причиненного ущерба и выплате компенсаций пострадавшим гражданам.