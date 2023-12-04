Ведущих здоровый образ жизни казахстанцев стало больше – Минздрав

В Министерстве здравоохранения отметили, что в Казахстане увеличилась доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Как показали социологические исследования, увеличилась доля граждан в стране, ведущих здоровый образ жизни, и сегодня это почти треть населения, по сравнению с результатами прошлых лет", - говорится в сообщении.

По итогам 2022 года доля казахстанцев, ведущих здоровый образ жизни, составляла всего четверть - 23,5%.

В министерстве напомнили, что глава государства в своем послании поручил усилить работу по проведению пропаганды здорового образа жизни, повышению грамотности населения по вопросам здоровья.

Министерством здравоохранения утвержден и реализуется Межведомственный план организационных мероприятий по усилению пропаганды здорового образа жизни, повышению грамотности населения по вопросам здоровья на 2023-2025 годы, который включает 9 направлений: совершенствование НПА, содействие здоровому и рациональному питанию, развитие физической активности и спорта, сокращение потребления табачных изделий, алкоголя, ПАВ, охрана психического и репродуктивного здоровья, снижение травматизма, научно-аналитическое сопровождение, реализация проектов ВОЗ, формирование ЗОЖ на уровне ПМСП.

Так, за 9 месяцев 2023 года было проведено более 500 тыс. мероприятий по ЗОЖ с охватом 2,4 млн человек, добавили в Минздраве.