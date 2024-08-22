Вернулись с наградами

Таким результатом можно гордиться! Соревнования проходили в Молдове и объединили около 200 школьников из 50 стран. На протяжении двух дней участники решали по три задачи ежедневно.

Казахстанская сборная добилась стопроцентного результата, завоевав четыре медали. «Золото» взяли ученик 9-го класса Кызыл­ординского областного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей № 9 им. С. Шаухаманова Мансур Мамадахунов и ученик 9-го класса РФМШ города Алматы Жан Анри. «Серебро» забрал ученик 9-го класса специа­лизированного лицея-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» города Талдыкоргана Исатай Исмагзи, а «бронза» досталась ученику 8-го класса НИШ ФМН города Семея Арнуру Нургазину.

Напомним, в прошлом году на EJOI 2023 наши юные программисты завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.