Вернулись с наградами Свежий выпуск 22 августа 2024 г. 0:35 57 Кадиша Ныгмет Два «золота», «серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские школьники на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI 2024. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Таким результатом можно гордиться! Соревнования проходили в Молдове и объединили около 200 школьников из 50 стран. На протяжении двух дней участники решали по три задачи ежедневно. Казахстанская сборная добилась стопроцентного результата, завоевав четыре медали. «Золото» взяли ученик 9-го класса Кызылординского областного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей № 9 им. С. Шаухаманова Мансур Мамадахунов и ученик 9-го класса РФМШ города Алматы Жан Анри. «Серебро» забрал ученик 9-го класса специализированного лицея-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» города Талдыкоргана Исатай Исмагзи, а «бронза» досталась ученику 8-го класса НИШ ФМН города Семея Арнуру Нургазину. Напомним, в прошлом году на EJOI 2023 наши юные программисты завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. #олимпиада #школьники #информатика #EJOI 2024