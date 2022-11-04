Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем

В списке погибших четыре машиниста буровой установки – Андрей Санжаров, Дмитрий Бойченко, Денис Инкин, Арман Кашкей и их помощник Маргулан Ынтыбеков. Самому старшему из них было 42 года, а младшему – 26 лет. Они отравились метаном. Всех бурильщиков можно назвать опытными специалистами. Они проработали на шахте от 8 лет до 21 года.

– Прибыв на аварийный учас­ток, мы нашли тела трех шахтеров, рассказал заместитель директора Карагандинского филиала Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы Жумат Окенов. – Они находились на одном участке. Позже на второй точке мы обнаружили четвертого погибшего, а потом и пятого. Видимо, от внезапности выброса газа шахтеры не успели задействовать самоспасатели.

ЧП в городе Шахтинске на шахте, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау», произошло в ночь со 2 на 3 нояб­ря. Во время бурения газодренажных скважин на глубине более 800 м возник внезапный выброс метана. В это время под землей находились 106 человек, 101 из них удалось эвакуировать. Пятеро горняков не смогли выйти из забоя. Они погибли. Их тела обнаружили прибывшие на место происшест­вия горноспасатели.

Пять горняков погибли при аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области.

Есть и пострадавшие. Четырех горняков с травмами и отравлением метаном отвезли в центральную больницу города Шахтинска. Позже их транспортировали в Караганду, в клинику им. Х. Макажанова.

– У двоих пострадавших открытая черепно-мозговая травма и отравление шахтными газами, – сообщил заместитель директора по медицинской части Многопрофильной больницы им. Х. Макажанова Талгат Жукен. – Они находились в сознании. Состояние шахтеров мы оцениваем как тяжелое. Им сделана операция. Учитывая тяжесть травмы, прог­ноз пока делать рано.

Два других горняка находятся в токсикологическом отделении клиники. У них тяжелое отравление метаном и угарным газом.

После того как стало известно об аварии на шахте имени Ленина, была создана комиссия по расследованию причин ЧП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Департамент полиции Карагандинской области зарегистрировал уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Рано делать выводы и о причинах ЧП. Однако уже сейчас понятно, что проблема в несовершенстве методов и приборов по прогнозированию выбросов метана.

Наука шагнула далеко вперед, но, несмотря на технический прог­ресс, в шахтах продолжают возникать аварии и гибнуть люди. За годы независимости на угольных предприятиях Карагандинской области произошло 10 крупных ЧП. Они унесли жизни более 140 горняков и 11 спасателей.

В тяжелые 90-е годы XX века на угольных предприятиях было зафиксировано четыре ЧП. В 1993 году на угольном разрезе «Северный» взорвался метан. В результате погибли шесть человек.

В 1994 году беда пришла сразу на две шахты. На одной из них, «Актасской», случился пожар. Горноспасатели приехали его тушить, но не обошлось без жертв. Огонь унес жизни 11 человек. А на шахте «Казахстанская» взорвался метан. Погибли 14 шахтеров.

В 1995 году на шахте имени Ленина произошел внезапный выб­рос газа с последующим взрывом метановоздушной смеси. 13 горняков тогда не успели выйти из забоя.

Первое десятилетие XXI века стало, пожалуй, самым трагичным для людей, добывающих черное золото. Оно унесло жизни более сотни горняков.

В 2004 году в аварии на шахте «Шахтинская» погибли 23 человека. Тогда из-за смещения пластов произошли залповый выброс метана и пожар.

В 2006-м из-за трагедии на шахте имени Ленина в Казах­стане объявили траур. Тогда из забоя не вернулся 41 горняк. Их накрыло взрывной волной. Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при замене труб вентиляции.

В 2008 году было три ЧП со смертельным исходом. Первое – на шахте «Абайская». Из-за нарушения технологии при посадке кровли возникла искра и, как следствие, прогремел взрыв. Жертвами стали 30 человек. Второе – на шахте «Тентекская». В результате мощного выброса газа и угля погибли пять горняков. Третье – на шахте № 65 Южно-Жезказганского рудника. Из клети выпали рабочие, шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Потом наступил 13-летний «перерыв». А в ноябре 2021 года случилась авария на шахте «Абайская». Были молниенос­ный выброс метана и обвал горной массы. Это привело к гибели шести горняков, которые не успели воспользоваться самоспасателями.

– После прошлогодней аварии на шахте «Абайская» руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» завило о том, что заложило 15 миллионов долларов на дегазацию шахт. Я знаю, что проводится модернизация оборудования. Но этого недостаточно! – высказывает свое мнение ветеран угольной отрасли Виктор Чайка. – Не в том направлении мы идем. Кроме техники есть еще и наука! Надо заниматься разработкой и изучением методик прогнозирования выбросов газа. А у нас этого, к сожалению, пока не делают.