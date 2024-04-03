ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии

Глава наблюдательного совета Techno Group Service Жомарт Моминбаев рассказал о том, с какими сложностями при развитии возобновляемых источников энергии сталкиваются компании, зачем им получать независимую оценку подтверждения «зелености» и что еще нужно сделать для их масштабирования.

– Жомарт Байзакович, почему для Казахстана так важен переход к «чистой» энергетике?

– При взгляде на экологическую картину Казахстана внимание привлекает одна из значительных проблем — высокие показатели выбросов углекислого газа на душу населения. Около 70% генерации энергии Казахстана производится за счет угольного сырья. Для сравнения: в Кыргызстане более 90% производства электроэнергии обеспечивается за счет гидроисточников, а в Таджикистане этот показатель еще выше – 93%, поэтому для них проблема выбросов углекислого газа не так остра, как у нас.

В то же время благодаря природным климатическим условиям Казахстана у нас открываются уникальные возможности для развития проектов в области возобновляемой энергетики. И этот шанс мы не должны упустить. Реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволит не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и стать важным шагом в направлении устойчивого развития нашей страны.

– Сектор ВИЭ в Казахстане развивается активно. Что необходимо предпринимать, чтобы сделать его основным источником генерации энергии в стране?

– Мы как раз специализируемся на комплексном развитии ВИЭ в Казахстане и странах Центральной Азии с целью сделать их основным источником генерации электроэнергии. Проектируем, строим, вводим в эксплуатацию и обслуживаем солнечные и ветровые станции, занимаемся малыми гидроэлектростанциями, обучаем специалистов...

В Казахстане очень большие залежи угля, однако мы до сих пор не освоили производство паровых машин. Наша страна также обладает обширными запасами углеводородного сырья. Республика является одним из ведущих экспортеров уранового сырья, но мы не владеем технологиями для создания атомных реакторов.

Поэтому наша задача сегодня – научиться производить в Казахстане собственное оборудование и технологии для генерации электроэнергии из солнечных и ветровых источников. Второй важной задачей при внедрении возобновляемых источников энергии является обеспечение надежности. Сейчас Министерство энергетики РК и сис­темный оператор НЭС РК АО «KEGOC» активно работают над этим вопросом.

– Недавно Президент страны отметил, что потенциал ВИЭ оценивается в один триллион киловатт-часов. Как привлечь инвестиции в этот сектор?

– В Казахстане проводятся комплекс­ные меры для привлечения инвестиций в сектор ВИЭ благодаря развитой законодательной базе и активной поддержке проектов на высоком уровне.

Рынок ВИЭ развивается по четырем основным направлениям. Гигаваттные проекты осуществляются через межправительственные соглашения при активном участии Президента РК. Это также аукционный механизм, на котором проводятся торги по ветровым, солнечным, био- и гидроэлектростанциям.Третье – возможность для крупных компаний, включая недропользователей, самостоятельно генерировать электроэнергию от источников ВИЭ для своих нужд. Четвертое – возможность для небольших компаний с мощностью до 200 киловатт генерировать электроэнергию для своих нужд и реализовывать излишки в сеть.

Я хотел бы обратить внимание на воп­росы финансирования проектов ВИЭ. В Международном финансовом центре «Астана» есть замечательная площадка – биржа AIX, созданная для того, чтобы привлекать инвестиции в соответствующую сферу.

Один момент, который, мне кажется, необходимо рассмотреть, – это возможность введения нормативных требований, аналогичных практике западных стран, когда финансовые институты обязаны инвестировать определенный процент своих активов в «зеленые» и социальные проекты.

Необходим механизм, который разрешал бы финансовым учреждениям, включая банки, инвестиционные, пенсионные фонды, выделять часть своих портфелей на финансирование проектов в области устойчивого развития, прошедших независимую оценку на соответствие целям ESG. Иначе Казах­стан не сможет достичь к 2060 году целей по декарбонизации и улучшить свои позиции в международных рейтингах.

– Жомарт Байзакович, какие сейчас сложности есть в развитии возоб­новляемых источников энергии в Казахстане?

– Сегодня мы столкнулись с вопросами развития производства оборудования и технологий в Казахстане для ВИЭ. Страна активно субсидирует иностранного производителя, что в свою очередь снижает возможность развития отечественных производителей технологий ВИЭ.

Существует много программ, связанных с освобождением от налогообложения, таможенных пошлин для импортного оборудования. Но привлекая внешние технологии и оборудование, мы никогда не сможем развить свою отрасль ВИЭ, что идет вразрез с позицией Главы государства о развитии отечественного энергетического машиностроения и удвоения ВВП к 2029 году. Поэтому мы сейчас разрабатываем концепцию Ассоциации Green Tech для производителей оборудования и технологий в Казахстане с тем, чтобы обеспечивать изначально равные конкурентные условия для развития локальных проектов ВИЭ.

– В 2023 году был подписан меморандум, в рамках которого в области Улытау будут построены ветроэлектростанция, а также завод по производству ветроустановок. Какие проекты еще могут появиться и почему выбрана именно эта область?

– Область Улытау обладает необходимым потенциалом в сфере солнечной и ветровой энергетики. Данные проекты сегодня находятся на предынвестиционной стадии, и мы надеемся, что в ближайшее время сможем на уровне правительств двух государств, Казахстана и Китая, получить согласование для их реализации.

Эти проекты дадут мультипликативный эффект для развития экономики не только Казахстана, но и всего Цент­рально-Азиатского региона. Помимо этого, мы сейчас серьезное внимание уделяем развитию программ, связанных с производством фотоэлектричес­ких модулей, элементов металлоконструкций для гидроэлектростанций, систем накопления энергии, а также для производства инверторного оборудования.

– Ваша компания получила внешнюю оценку от Центра «зеленых финансов» МФЦА. Скажите, пожалуйста, что это за оценка и почему она важна для компаний, работаю­щих в сфере ВИЭ?

– Second party opinion, или Мнение второй стороны, – это оценка готовнос­ти компании соответствовать целям устойчивого развития.

Данная оценка позволяет закрепить успехи компании в сфере экологичнос­ти производства и продемонстрировать соответствие проектов экологическим стандартам.

Оценка повышает доверие международных инвесторов к реализуемым проектам и к самой компании.

Данную оценку при поддержке IFC мы получали в ЦЗФ МФЦА, потому что этот центр обладает рядом преиму­ществ. Он занимает первое место в рейтинге «зеленых финансов» GGFI среди стран Восточной Европы и Цент­ральной Азии. Кроме того, Президент страны придает серьезное внимание развитию города Астаны как центра финансов для всего тюркского мира.

Так, на базе ЦЗФ в МФЦА предложено создать центр «зеленых финансов» для всего тюркского мира.

– Искусственный интеллект и возоб­новляемые источники энергии. Возможна ли, по Вашему мнению, коллаборация между ними?

– Она не только возможна, но и крайне необходима. ИИ потребляет большое количество энергии. Это центры обработки данных, которые требуют большого количества энергии не только для своего основного технологического процесса, но и для поддержания мик­роклимата, обеспечения пожарной безопасности, надежности передачи информации.

Многие ведущие компании – Google, Open AI, которым требуется ИИ, связывают его развитие именно с возобновляемыми источниками энергии. Поэтому одной из целей должно стать привлечение технологических гигантов в нашу страну с тем, чтобы предоставлять им «чистую» энергию проектов ВИЭ, перенимать их опыт для обучения наших талантливых специалистов в сфере IT.

С другой стороны, нам также требуется помощь ИИ и технологий машинного обучения. ИИ будет полезен для выработки режимов работы как национальной электрической сети, так и источников ВИЭ.

В целом ИИ в ближайшем будущем будет одним из главных инструментов надежной эксплуатации объектов ВИЭ.