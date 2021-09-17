Пандемия длится столь долго не только потому, что вирус постоянно мутирует. Он мутирует потому, что мы, люди, своей беспечностью, легкомыслием, эгоистичностью, жадностью, склонностью к коррупции даем ему такую возможность. Вирус коррупции – зло пострашнее любой эпидемии. Если разобраться, мы и умираем не столько от ковида, сколько от вируса коррупции. У коррумпированного врача – самое большое кладбище. С коронавирусом рано или поздно человечество справится. А вот справимся ли мы с коррупцией – большой вопрос.