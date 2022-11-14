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Вирус тоже хочет жить

Валентина Мелехова

Почти в десять раз увеличилась заболеваемость скарлатиной в  Костанайской области.

Скарлатиной болеют в основном дети в возрасте от двух до десяти лет. За десять месяцев текущего года в регионе зафиксировано 120 случаев, тогда как за весь 2021 год эту инфек­цию диагностировали всего у 14 человек. Аналогичная ситуация и в других регионах страны. Всплеск заболеваемости скарлатиной наблюдается во всем Казахстане.

При этом в Костанайской области статис­тика не самая худшая. К примеру, за девять месяцев текущего года показатель заболеваемости в регионе на 100 тыс. населения составляет 11,1, а по республике – 31,4 (в период с января по сентябрь в РК зарегистрировано 6 112 случаев заболевания скарлатиной), то есть в три раза больше, чем в Костанайской области.

– Нельзя сказать, что это недоработка медицинских работников. Это законы эпидемиологии. Для любого инфекционного заболевания характерна цикличность: периоды подъема и спада. Для скарлатины это три – семь лет. Это заболевание не вакциноуправляемое, как, к примеру, корь, коклюш, дифтерия... Против скарлатины специфической профилактики в виде вакцины не существует, – прокомментировала ситуацию заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.

– Все вирусы, бактерии – это целый мир, для которого, можно даже сказать, характерен определенный интеллект. Почему сейчас угасает ковид? Да потому что ему тоже нужно выжить. А чтобы выжить и мирно сосуществовать, он не должен вызывать тяжелые формы течения болезни. Ведь если он станет убивать всех подряд, как это было в 2020 году, то и сам вирус будет похоронен. Это целая нау­ка, где есть свои законы и свои принципы. Поэтому и характерна цикличность заболеваний, – объяснила специалист.

Пик заболеваемости скарлатиной в Костанайской области за последнее десятилетие отмечен в 2014 году. Тогда в регионе было зафиксировано 169 случаев. Однако учитывая, что сезон заболевания скарлатиной – осень и зима, а новые случаи по-прежнему регист­рируются, то не исключено, что в этом году область достигнет своего максимального значения восьмилетней давности.

Что же касается коронавируса, то сегодня ему на смену пришел грипп. Этой осенью санврачи отмечают раннюю регистрацию заболеваемости в регионе, впрочем, как и во всем мире. С начала октября в четырех регионах Костанайской области выявлено 37 случаев заболевания гриппом. В прошлые годы его циркуляция приходилась исключительно на зимние месяцы – декабрь, январь и февраль. Такую тенденцию специалисты связывают с отменой ограничительных мероприятий в последние два года.

А вот заболеваемость ОРВИ в Костанайской области в этом сезоне ниже на шесть процентов, чем годом ранее. С октября острые респираторно-вирусные инфекции диагнос­тированы у 12 тыс. костанайцев.

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