Вице-премьер ознакомился с деятельностью агропромышленных предприятий в Акмолинской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе реализуется Программа повышения доходов населения, которая нацелена на обеспечение продуктивной занятости, сопряженная с индустриализацией и диверсификацией экономики, развитием предпринимательства.

«Сейчас мы должны насытить внутренний рынок отечественной продукцией, повысить производительность труда и создать постоянные рабочие места. Мы видим, что работа уже начата», — отметил вице-премьер.

Только в течение 5 лет в сфере АПК будут реализованы более 500 инвестиционных проектов на сумму 2,2 трлн тг, охвачены различными мерами занятости более 500 тыс. человек.

В свою очередь руководитель региона Ермек Маржикпаев рассказал, что в области проводится определенная работа в данном направлении. Создано более 8 тыс. новых рабочих мест, в том числе порядка 5 тыс. постоянных, заработная плата увеличена на 22%.

Так, руководитель кооператива Гульмайра Баймакова, получив грант по проекту «Бастау-Бизнес», в 2020 году запустила проект «Корова на балконе» в селе Карабулак Акмолинской области.

«Все мы нуждаемся в продуктах питания и обычно покупаем их в магазинах. Мало кто из городских жителей может позволить себе свежие овощи прямо с грядки, а молоко прямо «из-под коровы». Уникальный проект «Корова на балконе» — это проект о том, как получить свежую, экологически чистую молочную продукцию, минуя магазины и многочисленных посредников», — рассказала Баймакова.

Суть проекта заключается в том, что городской житель, которому нужна натуральная продукция, на свои деньги покупает корову и передает «под управление» сельскому жителю, который обязуется ухаживать за этой коровой: кормить, поить, доить и обеспечивать свежей молочной продукцией.

Заместитель Премьер-министра ознакомился с деятельностью производственного кооператива «Ар-ай» в Степногорске. В рамках программы предоставляются рабочие места социально-уязвимым категориям населения. В кооперативе «Ар-ай», в первую очередь, рабочие места предоставляются многодетным семьям. Сегодня овощи выращивает многодетная мать 5 детей, вторая многодетная мать воспитывает 4 детей, один из которых с особыми потребностями, и одинокая мать 2 детей.

Вице-премьер осмотрел ТОО «Тепличные технологии», который специализируется на выращивании овощей и зелени, «Прогресс-Агро» по разведению живых рыб, витаминных и минеральных добавок в Степногорске, а также предприятиями по посадке клубники и овощей в районе Биржан сал.

Следующим объектом стала молочно-товарная ферма комбикормового завода ИП «Абдрахманов», находящаяся в Бурабайском районе.

Современная молочно-товарная ферма создана в 2015 году индивидуальным предпринимателем Болатом Абдрахмановым. Благодаря господдержке ежегодно увеличивается количество поголовья КРС. Для них создан специальный режим питания с натуральными овощными добавками.

По словам фермера, завезен крупный рогатый скот симментальской и породы монбельярд.

«На данный момент на ферме имеется 500 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей. Начинал с 200 голов, позже понял что нужно расти. По программе «Агробизнес-2020» через Агрокредитную корпорацию получил кредит в 88 млн тг, на который приобрел 96 голов КРС из Чехии. В этом году по программе «Ырыс» планируется завезти еще 53 головы», — рассказывает индивидуальный предприниматель.

Ералы Тугжанов побывал на предприятии по производству молочной продукции в г. Кокшетау. Известная далеко за пределами региона продукция под брендом «Гормолзавод» славится не только производством одного из самого вкусного мороженого в стране, но и другой качественной молочной продукцией. В прошлом году на заводе запущен новый цех по производству кисломолочной и цельномолочной продукции.