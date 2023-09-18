Вице-премьер проверил подготовку к отопительному сезону в Павлодарской области

Как отметил Скляр, в компенсирующих тарифах обязательно должно быть учтено повышение зарплаты работников ТЭЦ.

Фото пресс-службы правительства РК

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область, где проверил готовность теплоисточников областного центра к зимнему периоду, а также работы по масштабной реконструкции ТЭЦ и тепловых магистралей в Экибастузе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Из запланированных в области ремонтов 40-ка единиц оборудования энергоисточников работы выполнены на 18 объектах, по остальным ремонты ведутся согласно графикам. Запасом топлива все ТЭЦ обеспечены в полном объеме.

«Инвестиционная программа рассчитана до 2029 года, в полной мере надо использовать возможности, обновить основные средства, снизить износ, улучшить надежность теплоснабжения», — сказал Роман Скляр.

В целях бесперебойного и безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона в плановом порядке проведена подготовка инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда к приему тепла.

«К предстоящему отопительному сезону полностью подготовлены все соцобъекты региона, жилищный фонд имеет готовность на 98%. В трех городах области полностью устранены повреждения, выявленные после гидравлических испытаний. В Экибастузе завершается реконструкция 4 магистральных сетей теплоснабжения. Исходя от наружной температуры, отопительный сезон мы планируем начать 30 сентября - 1 октября», - доложил аким области Асаин Байханов.

Также в ходе рабочей поездки вице-премьер РК посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом проводимых ремонтных работ. В ремонте задействованы свыше 400 работников, все ремонтные работы идут без отставания от графика. До конца сентября к старту отопительного сезона на станции будут полностью готовы к работе 6 из 10 котлоагрегатов (3 водогрейных и 3 энергетических котла). Ремонт оставшихся 4 котлов планируется завершить до конца октября.

«В зиму мы войдем с отремонтированным оборудованием. Ремонтные работы проведены очень масштабные: заменена поверхность нагрева котлов и в целом прошел капитальный ремонт оборудования всей станции. В сжатые сроки проведен ремонт вспомогательного оборудования, также завершаются работы по тепловому контуру: ремонт стены и кровли зданий станции. Ранее в истории ремонтной кампании Экибастуза такого не было», — рассказал гендиректор АО «Павлодарэнерго» Олег Щемель.

Первый заместитель премьер-министра обратил внимание руководства АО «Павлодарэнерго» на обеспечение достойного поощрения работников на объектах жизнеобеспечения города горняков.

«В компенсирующих тарифах обязательно должно быть учтено повышение заработной платы работников ТЭЦ», — отметил Роман Скляр.

В целом на всех теплоисточниках области проведена большая подготовительная работа к отопительному сезону. Заготовлены более 415 тыс. тонн угля и 4 тыс. тонн мазута.