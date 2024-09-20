Визовый режим упрощен в Казахстане

О нововведениях стало известно в ходе брифинга в СЦК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов и СЦК

По словам председателя комитета миграционной службы МВД, полковника полиции Аслана Аталыкова, граждане 109 государств смогут оформить электронную визу в онлайн-формате.

А иностранцы из более 80 государств могут въезжать в страну без визы.

«В настоящее время нет регистрации для иностранцев, прибывающих с целью туризма до 1 месяца. Об их прибытии должны сообщить только принимающие лица», – сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, Казахстан и Всемирная туристская организация при ООН начинают сотрудничество для модернизации отрасли.