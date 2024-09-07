Казахстанский туризм выходит на мировой уровень

В рамках выполнения задач, поставленных главой государства по развитию туризма в Республике Казахстан, Управление делами президента организовало круглый стол с участием генерального секретаря Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураба Пололикашвили.



Также на мероприятии присутствовали представители государственных органов, местных исполнительных органов, национальных компаний и бизнес-сообщества Казахстана.



Сегодня в нашей стране на государственном уровне особое внимание уделяется развитию и совершенствованию внутреннего туризма с акцентом на природу, богатое историко-культурное наследие, этнокультурные особенности страны.



Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию туризма отметил важную роль туризма как драйвера мировой экономики и подчеркнул, что эта отрасль является одной из наиболее перспективных для инвесторов. Казахстан располагает всем необходимым для развития различных видов туризма, включая экологический и деловой.



Повесткой круглого стало устойчивое развитие туризма в Казахстане. Также повышенный интерес участники встречи проявили к курорту «Бурабай». Они рассмотрели актуальные тренды отрасли, возможности привлечения инвестиций, внедрения инноваций и цифровых технологий.



«Для меня огромная честь вновь находиться в Казахстане, на земле, которая не перестает удивлять своими природными красотами, культурным разнообразием и безграничным потенциалом для развития туризма. Я уверен, что потенциал вашей страны в этой области огромен. Казахстан обладает уникальными природными ресурсами: от бескрайних степей и гор до озёр и древних городов, которые могут стать магнитом для туристов со всего мира. Однако важен не только природный потенциал, но и культурный, ведь Казахстан — это перекрёсток цивилизаций, место, где веками встречались Восток и Запад. За последние годы мы наблюдаем активное развитие туристической инфраструктуры в Казахстане, что подтверждает серьёзность намерений вашей страны стать одной из ведущих туристических дестинаций в регионе. Всемирная туристская организация ООН готова оказывать всяческую поддержку в реализации этих амбициозных планов. Мы видим большой интерес к Казахстану со стороны международных туристов, и наша задача — помочь вам в реализации этого потенциала», - отметил в своей приветственной речи генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН.

Необходимо подчеркнуть, «Бурабай» в последние годы пользуется большим спросом среди казахстанцев и иностранных туристов - количество превышает более миллиона посетителей. Уникальный природный комплекс «Бурабай» славится своими уникальными природными ландшафтами. На его территории раскинулись хвойные леса, прозрачные озера и горные вершины. Благодаря природе, чистому воздуху, многообразию развлечений и оздоровительным процедурам каждый год число туристов стремительно растет.

По итогам мероприятия Управление делами президента и Всемирная туристская организация подписали Меморандум о сотрудничестве.