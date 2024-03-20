Во Вьетнаме требуют казнить создательницу крупной финансовой пирамиды

Прокуратура Вьетнама запросила казнь для создательницы пирамиды на $20 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Прокуратура Вьетнама запросила высшую степень наказания для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, этот случай мошенничества стал самым крупным в истории страны, а сумма махинаций составила около 4,9 процента ВВП Вьетнама. Обвинение потребовало казнь для создательницы финансовой пирамиды. В деле фигурируют еще 85 человек, а судебный процесс может продлиться до апреля.

По версии следствия, Лан с подельниками вывела из акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB) более 304 триллионов донгов (около 12,46 миллиарда долларов). Кроме того, им выдвинули обвинения в выдаче незаконных кредитов фиктивным структурам, продаже фиктивных облигаций SCB и других преступных действиях.