Вода по справедливости

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Асель Муканова

Казахстан намерен решать вопрос использования вод трансграничных рек в рамках международной конвенции.

фото из архива "КП"

В 2024 году Казахстан присо­единился к Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков. Этот международный документ обеспечивает справедливое распределение воды в трансграничных реках и регулирует ее использование.

Международное соглашение соз­дает механизмы для разрешения возможных споров по вододелению и межгосударственного сотрудничества в целях развития водных ресурсов с учетом интересов всех сторон. И в его рамках Министерство водных ресурсов и ирригации РК намерено решить вопрос совместного использования вод трансграничных рек.

– Мы планируем применять статьи этой конвенции в интересах нашей страны для реконструкции и постройки гидротехнических сооружений, а также совместного использования воды в бассейнах трансграничных рек, – отметил глава профильного ведомства Нуржан Нуржигитов в Мажилисе Парламента.

Согласно конвенции, при использовании международного водотока на своей территории страны водотока проводят мероприятия по предотвращению вреда другим государствам. Также стороны регулярно делятся доступными данными по водотоку, качеству воды и соответствующими прогнозами, советуются друг с другом и ведут переговоры о возможных эффектах запланированных мероприятий на международный водоток.

Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта Общественной палаты Мажилиса Парламента РК, кандидата географических наук Айжан Скакову.

– Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков, принятая Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1997 году, наконец ратифицирована Мажилисом. Какие последуют выгоды для Казахстана?

Первое. Конвенция предусматривает управление и регулирование водотоками (статьи 24 и 25), в том числе в плане безопасной эксплуатации и безопасного содержания сооружений, установок, относящихся к международным водотокам, защиты сооружений и объектов от умышленных или небрежных действий либо сил природы.

По оценкам Всемирного банка, к 2030 году объем водных ресурсов в Казахстане уменьшится с 90 до 76 кубических километров в год, и через 8 лет дефицит воды в нашей стране составит около 12–15 кубических километров в год.

Второе. В своей основе конвенция предусматривает защиту и сохранение экосистем под контролем загрязнения, исходя из географических, климатических, социально-экономических факторов.

Третье. Стороны берут обязательство не наносить значительный ущерб, а напротив – сотрудничать, осуществлять регулярный обмен данными и информацией. Важным положением является возможность урегулирования споров (статья 33) путем переговоров, создания совместных комиссий и принятия компромиссных решений.

О необходимости такого положения свидетельствуют прошлогодние водные конфликты, когда были моменты, касающиеся невыполнения договоренностей между странами Центральной Азии. Присоединяясь к конвенции, государства совместно управляют и рационально используют международный водоток.

Для оптимального и устойчивого его использования предусмотрены статьи, указывающие на обмен данными и информацией, которые имеют жизненно важное значение. Например, государства вправе устанавливать совместные целевые показатели и критерии качества воды. Вода в конвенции учитывается как поверхностная, так и подземная. Государства вправе проводить консультации в целях согласования взаимоприемлемых мер и методов предотвращения загрязнения водотока.

Четвертое. Участником конвенции является Узбекистан, и есть перспективы, что будут участвовать и остальные страны Центральной Азии. По известной мне информации, пока только 34 страны в мире ратифицировали эту конвенцию.

В настоящее время крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров. Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем.

В целом присоединение к конвенции усилит позиции нашей страны в сотрудничестве с сопредельными государствами по вопросам транс­граничных рек, – прокомментировала Айжан Скакова.

#казахстан #дефицит #вода #присоединение #конвенция

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