Вопросы диверсификации посевов сельхозкультур обсудили мажилисмены на выездном заседании

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В Костанайской области прошло выездное заседание Комитета Мажилиса по аграрным вопросам под председательством Серика Егизбаева. Депутаты совместно с представителями госорганов и аграриями зерносеющих регионов обсудили вопросы диверсификации посевов сельскохозяйственных культур, а также проблемы хранения и реализации урожая этого года

 

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Предваряя обсуждение, Серик Егизбаев подчеркнул, что перед Министерством сельского хозяйства и акиматами областей стоит задача обеспечить диверсификацию посевов сельскохозяйственных культур путём сокращения посевов монокультуры. В своём прошлогоднем Послании Глава государства поручил вновь активизировать работу в данном направлении.

- Уже есть положительные результаты. Площади масличных культур доведены до 2,9 млн га, сокращены площади водоёмких культур. Государство системно поддерживает эти изменения путём удешевления стоимости семян, удобрений и средств защиты растений, субсидирования поливочного оборудования. Все эти меры направлены на обеспечение эффективности производства и деятельности фермеров, - заявил председатель Комитета.

Выступая с докладом, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что в целях исполнения поручения Президента по увеличению объёма валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза за 5 лет Министерством принята Дорожная карта. В её рамках для каждого областного акимата разработаны индикаторы по диверсификации, внедрению агротехнологий и другим подотраслям.

- В текущем году приняты максимальные меры по проведению реальной диверсификации структуры посевных площадей. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тыс. га. Снижена площадь водоёмких культур: риса - на 6,9 тыс. га, хлопчатника - на 10 тыс. га. В то же время площадь масличных увеличена на 135,5 тыс. га, сахарной свёклы - на 9,4 тыс. га, - доложил замглавы Минсельхоза.

По информации Азата Султанова, в дальнейшем предусматривается ежегодное сокращение площадей пшеницы, к 2028 году они должны сократиться почти на 855 тыс. га. При этом с учётом принятия мер по увеличению урожайности снижение валового сбора пшеницы не предполагается. Вместе с тем за этот период будут увеличены площади высокорентабельных приоритетных культур: масличных – до 3,7 млн га, кормовых - на 505 тыс. га.

Важным остаётся вопрос сохранения нового урожая. Вице-министр сообщил, что общая ёмкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, её достаточно для хранения планируемого урожая с учётом переходящих остатков прошлых лет. На сегодня просушено, подработано и очищено от примесей более 2,5 млн тонн или порядка 48% поступающего зерна нового урожая. Министерство поручило всем акиматам областей обеспечить бесперебойную работу элеваторов по его приёмке и сушке.

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы расширения географии экспорта, заключения межгосударственных экспортных контрактов по поставке продукции растениеводства и организации логистики, льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, пополнения оборотных средств, качественного обновления парка сельхозтехники. 

В свою очередь представители агробизнеса отметили проблемы с наполненностью элеваторов, предоставлением вагонов, нехватки средств на субсидирование процентных ставок и финансирования новой весенне-полевой кампании, а также предложили пути их решения.

Как в заключение отметил Серик Егизбаев, внесённые предложения со стороны отраслевых ассоциаций и бизнеса должны быть проработаны Продовольственной контрактной корпорацией и министерствами. Профильный комитет обобщит высказанные предложения и экспертные заключения. По итогам обсуждения в адрес Правительства будут направлены соответствующие рекомендации.

В рамках выездного заседания мажилисмены посетили завод по производству сельскохозяйственных машин, где ознакомились с планом расширения производства и обеспечения отечественных фермеров современной техникой. Также ознакомились с работой предприятий по производству круп из бобовых культур, мукомольного комбината, где обсудили текущие проблемные вопросы хранения урожая, переработки и экспорта зерна.

#Костанай #сельхозкультура

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