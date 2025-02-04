Вопросы гендерного равенства требуют комплексного подхода – Аида Балаева

Общество
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Министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева провела встречу с участниками IV потока проекта «Талдау мектебі – Школа аналитики».

Фото: Минкультуры

Министр детально рассказала о текущих инициативах и проектах министерства и Национальной комиссии, направленных на обеспечение гендерного равенства во всех сферах жизнедеятельности государства и общества.

При этом Аида Балаева отметила, что несмотря на положительные изменения, вопросы равенства полов в Казахстане остаются актуальными и требуют комплексного подхода для их решения.

Мероприятие прошло в формате живого общения. Участники встречи задали министру ряд вопросов, касающихся повышения доли женщин на руководящих должностях, преодоления гендерного разрыва в оплате труда и других мер для достижения поставленных главой государства целей. Аудиторию также интересовал личный опыт министра по пути профессионального становления.

​«Главное — это любовь к своему делу. Трудолюбие и ответственность обязательно приведут к желаемым результатам», - сказала в этой связи Аида Балаева, отметив при этом, что при назначении на руководящие должности ключевым фактором должна быть профессиональная компетентность кандидатов.

Министр подчеркнула, что женщины должны иметь равные возможности для карьерного роста, без барьеров и стереотипов, и создание таких условий является приоритетной задачей государства.

В завершение Аида Балаева поблагодарила участников за активное участие и заверила, что поднятые на встрече темы будут учтены и использованы в дальнейшей работе.

​Общественный проект «Школа аналитики» реализуется при поддержке Сената Парламента Республики Казахстан и направлен на улучшение качества аналитических подходов в государственном управлении, деятельности СМИ, научно-экспертном сообществе и гражданском секторе.

#Аида Балаева #Нацкомиссия

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