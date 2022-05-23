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Восемь человек погибли из-за ураганного ветра в Канаде
Восемь человек погибли на юге Канады из-за ураганного ветра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Телекомпания CBC сообщила о гибели восьми человек в результате ураганного ветра на юге Канады.
Почти все жертвы скончались под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.
По информации телеканала, сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Ураган пронесся над территорией Канады 21 мая.