Восемь человек погибли из-за ураганного ветра в Канаде

Восемь человек погибли на юге Канады из-за ураганного ветра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Телекомпания CBC сообщила о гибели восьми человек в результате ураганного ветра на юге Канады.

Почти все жертвы скончались под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.

По информации телеканала, сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Ураган пронесся над территорией Канады 21 мая.